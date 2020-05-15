Семин пожелал «Локомотиву» сохранить второе место в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин надеется, что московская команда сумеет финишировать на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

– Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом​ улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места. Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.

– Что пожелаете «Локомотиву» в этой части сезона? На что может претендовать команда?

– Объективно? «Локомотив» как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили.

– А «Зенит» уже не достать?

– Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что «Зенит» очень сильная команда.

«Зенит» опережает «Локомотив» на девять очков.

РПЛ возобновится 21 июня, командам осталось провести по восемь матчей.

Готовить «Локо» к оставшейся части сезона будет Марко Николич.

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