Семин: «Отношусь к возобновлению сезона РПЛ с большим энтузиазмом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин дал комментарии по поводу решения исполкома РФС возобновить чемпионат 21 июня.

«Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством.

Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всe зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушeл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть», – сказал 73-летний специалист.

Готовить «Локомотив» к оставшейся части сезона будет Марко Николич .

. При Семине столичная команда набрала 41 очко в 22 турах и занимает второе место в турнирной таблице.

Сeмин не исключил возвращение к тренерской работе