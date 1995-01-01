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    Семин: «Отношусь к возобновлению сезона РПЛ с большим энтузиазмом»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин дал комментарии по поводу решения исполкома РФС возобновить чемпионат 21 июня.

    «Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством.

    Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всe зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушeл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть», – сказал 73-летний специалист.

    • Готовить «Локомотив» к оставшейся части сезона будет Марко Николич.
    • При Семине столичная команда набрала 41 очко в 22 турах и занимает второе место в турнирной таблице.

    Сeмин не исключил возвращение к тренерской работе

    Источник: «Чемпионат»

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