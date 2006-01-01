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    Суркис – Семину: «Годы вас не берут, излучаете задор. Уверен, в ваших жилах течет бело-синяя кровь»

    Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Россиянин раньше работал в Киеве.

    «Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю Вас с 73-летием! Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает Вам взаимностью. При этом годы Вас не должны пугать, и они Вас не берут – в душе Вы всегда молоды, всегда излучаете задор и энергию. Благодаря своему не по годам прогрессивному видению игры номер один, умению не только идти в ногу со временем, но и быть впереди, задавать футбольную моду Вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров новой формации. Подтверждение тому – недавнее чемпионство «Локомотива».

    Уверен, что в Ваших жилах течeт не только красно-зелeная, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, Вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжeлые и высокие задачи Вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать. Приняв команду в нелeгкое время, Вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув «Динамо» на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина Вам бы покорилась.

    В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и новых успехов на Вашем нелeгком тренерском поприще», – цитирует Суркиса «Динамо».

    • Семина поздравил УЕФА.
    • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
    • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10367

      KLIM777 38 минут назад

      73 года!! Палычу здоровья)

      если Локо его не охранит, то горите в аду

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3896

      vladik12 > KLIM777 34 минуты назад

      Котел для Кикны уже готов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      valkam72 40 минут назад

      Как же стыдно за вонючих от таких комментариев...

      0
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      Рейтинг: +2344

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку!

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