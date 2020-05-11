Суркис – Семину: «Годы вас не берут, излучаете задор. Уверен, в ваших жилах течет бело-синяя кровь»

Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Россиянин раньше работал в Киеве.

«Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю Вас с 73-летием! Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает Вам взаимностью. При этом годы Вас не должны пугать, и они Вас не берут – в душе Вы всегда молоды, всегда излучаете задор и энергию. Благодаря своему не по годам прогрессивному видению игры номер один, умению не только идти в ногу со временем, но и быть впереди, задавать футбольную моду Вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров новой формации. Подтверждение тому – недавнее чемпионство «Локомотива».

Уверен, что в Ваших жилах течeт не только красно-зелeная, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, Вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжeлые и высокие задачи Вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать. Приняв команду в нелeгкое время, Вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув «Динамо» на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина Вам бы покорилась.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и новых успехов на Вашем нелeгком тренерском поприще», – цитирует Суркиса «Динамо».