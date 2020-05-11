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    УЕФА поздравил Семина с 73-летием

    Пресс-служба УЕФА опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвященный главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

    Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.

    «С днем рождения, Юрий Палыч!» – говорится в публикации, в которой также указаны все трофеи, выигранные Семиным в России.

    «Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    11.05.2020 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      Саладин 11 мая 2020, 15:34

      Странно, если это от УЕФА, то Палыч если что, и чемпионат Украины брал... Или это не существенно?) Да и как у игрока титулы есть, и как у президента. Могли бы все заслуги у самого опытного действующего тренера перечислить

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 мая 2020, 13:12

      С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР И ЧЕЛОВЕК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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