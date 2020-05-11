УЕФА поздравил Семина с 73-летием

Пресс-служба УЕФА опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвященный главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.

«С днем рождения, Юрий Палыч!» – говорится в публикации, в которой также указаны все трофеи, выигранные Семиным в России.

«Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием