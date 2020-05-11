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  • «Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

«Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

11 мая 2020, 10:56
11

Сегодня, 11 мая, день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Ему исполнилось 73 года.

Пресс-служба клуба поздравила специалиста публикацией на официальном сайте.

«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сeмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» – говорится в заявлении.

  • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».
  • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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vingor
1589184102
Шпалыч с Днем рождения! Локо сегодня поздравляют-завтра выгоняют(
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фанат джигурды
1589186270
С Днём рождения, Юрий Палыч!!! Долгих лет тебе жизни, здоровья и отсутствия лишних нервов.
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alex1951
1589186345
Присоединяюсь...хоть и ,,динамовец,, Но ,к щастью, это к Днюхе не имеет никакого отношения,более того ,не ради Днюхи ,а хотя бы потому,что он последний из могикан....он из гвардии - замыкающий .....и помню его ,как игрока! Так что Палыч-Шпалыч - 73 зто не возраст,ты еще дашь прикурить любому!
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Armani nn
1589189511
Лучший.С днём рождения.Здоровья.Успехов всем назло.
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Соня Мармеладова
1589190242
В качестве подарка дайте человеку доработать в клубе, для которого он сделал больше, чем кто-либо еще. С Днём рождения, Юрий Палыч!
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Plyash
1589193843
Юрий Павлович,с Днём рождения тебя,дорогой.Ты всегда был неуступчивым,честным и прямым в своих поступках,ни под кого никогда не прогибался.Оставайся всегда таким же,здоровья тебе и удачи.
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wobaekat
1589194000
Без преувеличения - легенда. Здоровья и долгих, успешных лет жизни!
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gor77
1589195159
С днём рождения Юрий Павлыч! Пожалуй, один из немногих тренеров страны, которого уважают все!!!
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Мага 13
1589201948
Юрий Ралыч, с днем рождения! ты легенда российского футбола! поздравления и уважуха от спартачей.
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raritet
1589209292
Наверное , никто не сделал столько для Локомотива сколько Палыч, и при всем этом, никто столько не терпел от чиновников самого разного уровня. Потому за тебя главный Машинист , за твое терпение и любовь к футболу.
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