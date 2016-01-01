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    «Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

    Сегодня, 11 мая, день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Ему исполнилось 73 года.

    Пресс-служба клуба поздравила специалиста публикацией на официальном сайте.

    «Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сeмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок.

    Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» – говорится в заявлении.

    • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».
    • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9172

      parevg 22 минуты назад

      Мои поздравления, Юрий шПалыч!!!!
      Здоровья и бодрости духа!!! Все остальное само приложится.

      0
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      Рейтинг: +104

      Соня Мармеладова 30 минут назад

      В качестве подарка дайте человеку доработать в клубе, для которого он сделал больше, чем кто-либо еще. С Днём рождения, Юрий Палыч!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Armani nn 42 минуты назад

      Лучший.С днём рождения.Здоровья.Успехов всем назло.

      1
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      Рейтинг: +1246

      FRZZ 1 час назад

      И почему-то хотят вып...здть самого успешного тренера. ))

      1
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      Рейтинг: +2645

      Томик > FRZZ 1 час назад

      Кому-то авторитет его мешает рулить.

      0
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      Рейтинг: +8109

      alex1951 1 час назад

      Присоединяюсь...хоть и ,,динамовец,,
      Но ,к щастью, это к Днюхе не имеет никакого отношения,более того ,не ради Днюхи ,а хотя бы потому,что он последний из могикан....он из гвардии - замыкающий .....и помню его ,как игрока! Так что Палыч-Шпалыч - 73 зто не возраст,ты еще дашь прикурить любому!

      1
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      Рейтинг: +698

      фанат джигурды 1 час назад

      С Днём рождения, Юрий Палыч!!!

      Долгих лет тебе жизни, здоровья и отсутствия лишних нервов.

      2
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      Рейтинг: +960

      Cleaner 1 час назад

      Сегодня поздравили. А завтра уволят...(

      0
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      Рейтинг: +107

      vingor 2 часа назад

      Шпалыч с Днем рождения!
      Локо сегодня поздравляют-завтра выгоняют(

      1
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