«Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

Сегодня, 11 мая, день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Ему исполнилось 73 года.

Пресс-служба клуба поздравила специалиста публикацией на официальном сайте.

«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сeмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» – говорится в заявлении.