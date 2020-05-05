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    Адиев: «Шалимову не стоило говорить такие вещи. Лично я никогда не позволю себе назвать игроков дармоедами»

    Магомед Адиев, бывший помощник главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, прокомментировал его высказывание о «дармоедах».

    «Неприятная история... Причем для всех. Для простых людей, для футболистов. Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся.

    Конечно, определенный отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Сейчас все ждут, как отреагирует руководство «Ахмата». Возможно, весь этот негатив , который сейчас сложился вокруг Игоря Михайловича, может повлиять на ситуацию... Но мне бы не хотелось, чтобы все закончилось плохо... Возможно, это был его эмоциональный порыв. Лично я никогда не позволю себе назвать своих игроков дармоедами. Мои футболисты — всегда самые лучшие, самые сильные», – сказал Адиев.

    Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1584

      латунный 56 минут назад

      Магомед ты МУЖИК УВАЖЕНИЕ ТЕБЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2011

      Бухбух 1 час назад

      Гоша дармоедами назвал не только футболеров, но и, практически, всех россиян.

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