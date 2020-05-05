Адиев: «Шалимову не стоило говорить такие вещи. Лично я никогда не позволю себе назвать игроков дармоедами»

Магомед Адиев, бывший помощник главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, прокомментировал его высказывание о «дармоедах».

«Неприятная история... Причем для всех. Для простых людей, для футболистов. Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся.

Конечно, определенный отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Сейчас все ждут, как отреагирует руководство «Ахмата». Возможно, весь этот негатив , который сейчас сложился вокруг Игоря Михайловича, может повлиять на ситуацию... Но мне бы не хотелось, чтобы все закончилось плохо... Возможно, это был его эмоциональный порыв. Лично я никогда не позволю себе назвать своих игроков дармоедами. Мои футболисты — всегда самые лучшие, самые сильные», – сказал Адиев.

Ранее Шалимов объяснил свое заявление про дармоедов.

Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»