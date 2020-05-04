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  • Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»

Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»

4 мая 2020, 12:15
13

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил свое вчерашнее заявление про дармоедов.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – сказал Шалимов.

  • 51-летний специалист возглавил «Ахмат» в конце сентября прошлого года, сменив на посту Рашида Рахимова.
  • Команда в 22 турах набрала 20 очков, от зоны переходных матчей грозненцы отстают на три балла.
  • Шалимов после шквала критики удалил свою публикацию.

Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (13)
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Nikita Suarez
1588584929
Что ж ты,фраер,сдал назад...? Конченный
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Бухбух
1588585177
Заднюю включил.
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xakep01
1588585671
Сейчас у Фролова мысли в голове: А че так можно было?
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Алехсбургер.
1588586062
древнейшая профессия на земле.. Шалимов.
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Давид59
1588586675
Хорошенький юмор! Назвал всех дармоедами. Теперь - пошутил. Ахматыч позвонил наверное
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Axe111
1588587307
ТЫ ИМЕЛ ВВИДУ ТО ЧТО СКАЗАЛ!!!! НЕ ВКЛЮЧАЙ ЗАДНЮЮ!!! ФУ
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Ziklop
1588593332
Остаток жизни в маске будешь ходить, у многих желание плюнуть тебе в харю.
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Viper for CSKA
1588594010
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Не выйдет уже назад сдать. Все всё правильно поняли, юморист. Отмазками отделаться не удастся. Думать нужно было, перед тем как рот открывать.
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paracetamol
1588595824
Я имел в виду своих футболистов, а себя не имел - сказал старый склочник.
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яцык
1588599391
ну что ты фраер сдал назад иль не по масти я тебе
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