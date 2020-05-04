Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил свое вчерашнее заявление про дармоедов.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – сказал Шалимов.

51-летний специалист возглавил «Ахмат» в конце сентября прошлого года, сменив на посту Рашида Рахимова .

. Команда в 22 турах набрала 20 очков, от зоны переходных матчей грозненцы отстают на три балла.

Шалимов после шквала критики удалил свою публикацию.

Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»