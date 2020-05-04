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    Шалимов – о словах про дармоедов: «Я имел в виду своих футболистов»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил свое вчерашнее заявление про дармоедов.

    «Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – сказал Шалимов.

    • 51-летний специалист возглавил «Ахмат» в конце сентября прошлого года, сменив на посту Рашида Рахимова.
    • Команда в 22 турах набрала 20 очков, от зоны переходных матчей грозненцы отстают на три балла.
    • Шалимов после шквала критики удалил свою публикацию.

    Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +869

      Cleaner 28 минут назад

      Выкручивается. По моему, про дармоедов и бомжей вчера было сказано предельно ясно.

      1
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      Рейтинг: +2012

      Axe111 1 час назад

      ТЫ ИМЕЛ ВВИДУ ТО ЧТО СКАЗАЛ!!!! НЕ ВКЛЮЧАЙ ЗАДНЮЮ!!! ФУ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Давид59 1 час назад

      Хорошенький юмор! Назвал всех дармоедами. Теперь - пошутил. Ахматыч позвонил наверное

      1
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      Рейтинг: +3821

      Alekxei Z. 1 час назад

      Репутация на нуле !!!

      3
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      Рейтинг: +498

      Алехсбургер. 1 час назад

      древнейшая профессия на земле..
      Шалимов.

      3
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      Рейтинг: +71

      xakep01 1 час назад

      Сейчас у Фролова мысли в голове: А че так можно было?

      1
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      Рейтинг: +1975

      Бухбух 2 часа назад

      Заднюю включил.

      2
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      Рейтинг: +183

      Nikita Suarez 2 часа назад

      Что ж ты,фраер,сдал назад...?
      Конченный

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