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    Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

    В частности, 51-летний специалист заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги – это твой выбор».

    «Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя.Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

    Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Шалимов возглавил «Ахмат» в конце сентября прошлого года, сменив на посту Рашида Рахимова.
    • Команда в 22 турах набрала 20 очков, от зоны переходных матчей грозненцы отстают на три балла.
    • Тренер после шквала критики удалил свою публикацию.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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