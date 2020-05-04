Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

В частности, 51-летний специалист заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги – это твой выбор».

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя.Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин в своем телеграм-канале.