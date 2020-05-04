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  • Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

4 мая 2020, 07:17
13

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

В частности, 51-летний специалист заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги – это твой выбор».

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя.Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Шалимов возглавил «Ахмат» в конце сентября прошлого года, сменив на посту Рашида Рахимова.
  • Команда в 22 турах набрала 20 очков, от зоны переходных матчей грозненцы отстают на три балла.
  • Тренер после шквала критики удалил свою публикацию.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь Уткин Василий
Комментарии (13)
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paracetamol
1588568216
То-то и оно то!
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Динамик ОУБГ
1588572649
Шалимов был классным игроком. Но как человек он, во-первых, дерьмо, а во-вторых, с интеллектом ниже плинтуса...Игрок отличный был. в Италии отжигал, но за письмо 14-ти ему заслуженного хейта теперь.
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Damir07
1588572909
То что этот шалимов делает как он тренирует любой физику в школе справиться у которого зп в месяц 12130 рублей а у него 35 000 000 в месяц
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Damir07
1588572965
Смысл такого тренера держать Если бы Ахмат его зп раздал всем игрокам как стимул они лучше играли бы чем с ним как тренер
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New Life
1588579497
Вася, подсказал бы этому дураку шалимову, где надо искать дармоедов, хотя это и так все знают.
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yarik1_78
1588581089
Вася,вызывай на батл этого упыря!
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baslim10z
1588581150
Вася, размотай этого черта.
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nominum
1588582115
Не думал, что Шалимов настолько глуп. Или наоборот умён и продажен.
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Axe111
1588582292
Вася,что позволяет себе эта особь!!!
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zigbert
1588658872
Шалимов как в поговорке :"В чужом глазу соринку замечает а в своем бревна не найдет".
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