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  • Президент ФНЛ: «Полноценное завершение турнира невозможно»

Президент ФНЛ: «Полноценное завершение турнира невозможно»

30 апреля 2020, 15:07
1

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал решение клубов лиги досрочно завершить сезон.

«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией.

Тремя клубами — «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» — был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый негативный сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима.

Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами — самый сложный и болезненный. И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20», – сказал Ефремов.

  • В четверг большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона и определение итогов по текущему положению команд.
  • Если РФС утвердит результаты голосования, в РПЛ выйдут «Ротор» и «Химки».
  • «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» голосовали против досрочного окончания сезона, так как сохраняли шансы на выход в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Торпедо Чертаново Нефтехимик
Комментарии (1)
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evgevg13
1588563358
да доиграли бы уже в настольный или кибер футбол и дело с концом. всё равно что там, что там нет ни умения ни желания
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