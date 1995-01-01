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    Газзаев – о Николиче: «Он ничего толком не добился, но его всеми силами проталкивают в «Локомотив». Выглядит как авантюра»

    Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

    «С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?

    Югославы поддерживают своего специалиста, их можно понять. Но почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем всe доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место!

    К огромному сожалению, мы зачем-то кормим иностранных тренеров и не уважаем своих специалистов, несмотря на то, что именно они приносят достижения и славу нашим клубам. Я еще могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идет о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился, но его всеми силами проталкивают в клуб, который будет представлять страну в Лиге чемпионов. Это выглядит как авантюра», – сказал Газзаев.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
    • 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4255

      hevbn 28 10 минут назад

      Мало что могу сказать про Николича , но во первых как показывает практика без авантюры иногда нельзя сделать шаг вперед , разве не авантюрой был приход Карреры в Спартак и разве со стороны Хоффенхайма не авантюрой было приглашение тогда 27-28 летнего Нагельсмана в качестве главного тренера в команду. Так что авантюра авантюре рознь , а во вторых когда ещё говорить о потенциальном новом тренере когда контракт нынешнего тренера истекает меньше чем через месяц , или Валерий Георгиевич забыл , что в футболе не возможно это обнулить.

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      Рейтинг: +16441

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Опять кто-то на рельсы положил грабли! *****!

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      Рейтинг: +2540

      playsh 21 минуту назад

      Депутат недоделанный,занимайся лучше благосостоянием своих избирателей.

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