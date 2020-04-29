Газзаев – о Николиче: «Он ничего толком не добился, но его всеми силами проталкивают в «Локомотив». Выглядит как авантюра»

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

«С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?

Югославы поддерживают своего специалиста, их можно понять. Но почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем всe доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место!

К огромному сожалению, мы зачем-то кормим иностранных тренеров и не уважаем своих специалистов, несмотря на то, что именно они приносят достижения и славу нашим клубам. Я еще могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идет о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился, но его всеми силами проталкивают в клуб, который будет представлять страну в Лиге чемпионов. Это выглядит как авантюра», – сказал Газзаев.