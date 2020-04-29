Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев – о Николиче: «Он ничего толком не добился, но его всеми силами проталкивают в «Локомотив». Выглядит как авантюра»

Газзаев – о Николиче: «Он ничего толком не добился, но его всеми силами проталкивают в «Локомотив». Выглядит как авантюра»

29 апреля 2020, 14:43
17

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

«С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?

Югославы поддерживают своего специалиста, их можно понять. Но почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем всe доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место!

К огромному сожалению, мы зачем-то кормим иностранных тренеров и не уважаем своих специалистов, несмотря на то, что именно они приносят достижения и славу нашим клубам. Я еще могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идет о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился, но его всеми силами проталкивают в клуб, который будет представлять страну в Лиге чемпионов. Это выглядит как авантюра», – сказал Газзаев.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
  • 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Газзаев Валерий Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1588161510
Депутат недоделанный,занимайся лучше благосостоянием своих избирателей.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1588161590
Опять кто-то на рельсы положил грабли! *****!
Ответить
hevbn 28
1588162128
Мало что могу сказать про Николича , но во первых как показывает практика без авантюры иногда нельзя сделать шаг вперед , разве не авантюрой был приход Карреры в Спартак и разве со стороны Хоффенхайма не авантюрой было приглашение тогда 27-28 летнего Нагельсмана в качестве главного тренера в команду. Так что авантюра авантюре рознь , а во вторых когда ещё говорить о потенциальном новом тренере когда контракт нынешнего тренера истекает меньше чем через месяц , или Валерий Георгиевич забыл , что в футболе не возможно это обнулить.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1588164337
если Палыч наигрался,то нужен на замену тренер повыше уровнем,не Николич конечно...
Ответить
bset
1588164445
Зато господин Газзаев много чего достиг, что его в депутаты продвинули. Наверное, самый яркий пример того, что услужливость в нашей власти ценится выше профессионализма и результата.
Ответить
erma
1588168550
Я не понял, Локо что, Клоппа хочет пригласить? Я - за! Но если денег на Клоппа нет, то берите любого амбициозного клопа.
Ответить
житель СПб
1588174222
Согласен! Авантюра. Или - отмывка денег. И - крайнее неуважение к выдающемуся тренеру (независимо от того, что лично мне очень не нравится его характер!).
Ответить
lNeTl
1588186616
Что за двойные стандарты?Значит иностранных тренеров таких,как Адвокат,Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее, кормить можно,а Николича нельзя?
Ответить
paracetamol
1588192808
А ты чего добился, протирая штаны в Думе, хрен усатый, пенсионной реформы?
Ответить
zigbert
1588238272
Для Локомотива это определенный риск. Но как говорится :"Кто не рискует тот не пьет шампанское". Отвечать за это назначение будет руководство Локомотива. Но даже такой,по словам Газзаева,специалист как Луческу,принес только разочарования, не говоря уже о Манчини.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+