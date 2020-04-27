Игнашевич составил сборную лучших партнеров по команде. Все – из ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучших партнеров за свою карьеру футболиста.
40-летний специалист включил в состав символической сборной 11 бывших и действующих игроков ЦСКА.
– Составьте сборную лучших своих партнеров по команде/сборной.
– Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Расмус Эльм, Юрий Жирков, Ивица Олич, Сейду Думбия, Вагнер Лав.
- Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
- Ранее он также защищал цвета «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Знамени Труда».
- В составе сборной России экс-защитник забил восемь голов в 126 матчах.
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Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича