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    Игнашевич составил сборную лучших партнеров по команде. Все – из ЦСКА

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучших партнеров за свою карьеру футболиста.

    40-летний специалист включил в состав символической сборной 11 бывших и действующих игроков ЦСКА.

    – Составьте сборную лучших своих партнеров по команде/сборной.

    – Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Расмус Эльм, Юрий Жирков, Ивица Олич, Сейду Думбия, Вагнер Лав.

    Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»

    Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

    Игнашевич хочет возглавить сборную России

    Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича

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    27.04.2020 23:49
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