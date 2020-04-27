Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что сезон ФНЛ должен быть доигран.

«Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим и о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди. Например, «Ротор» еще не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке», – ответил Игнашевич на вопрос подписчика в «сториз» инстаграма.

После 27 туров «Торпедо» располагается на четвертом месте в ФНЛ, отставая от лидирующего «Ротора» на 3 очка.

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»