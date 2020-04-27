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  • РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

27 апреля 2020, 15:11
34

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух возможных вариантах продолжения сезона РПЛ. Согласно первому, сезон РПЛ будет продолжен, второму – чемпионат завершат досрочно.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (34)
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valkam72
1587991198
Позорный кабинетный чемпиён будет. Синит и так позорный клуп. А так ещё вдвойне будет. Вся страна скоро его возненавидит.
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Добрый Бобер
1587993398
Э, не, так не пойдёт. В трэнде нынче "обнуление". Сезон обнулить, результаты забыть, путёвки в Европу разыграть простой жеребьевкой среди команд, которые финансово потянут участие. Хуже не будет. Ну вылетят и вылетят, такое вот недавно было.
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alp
1587994041
жаль конечно.. но, объективно, Зениту сейчас нет равных в рпл
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New Life
1587995939
Это нечестно ! Либо доиграть, либо обнулить и признать несостоявшимся. А синиту, чтобы мог гордиться присвоить звание: "Любимец арбитров и вара, вирус недочемпион", зассавший продолжать турнир.
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alex1951
1587996525
Понятно. Чиновники. Диванные решалы. Таким футбол не нужен. Таким галочку вставить. Со своей стороны ,считаю ,им перо бы в 5ю точку не вставить ,а забить!
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Из Твери Леха
1587999820
Пусть Локо и Краснодар серебряный матч играют.
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Из Твери Леха
1587999972
Хорошо бы еще увидеть, как Зенит свинок в кубке унизит))
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МЯСО87
1588002694
Надо доигрывать, если возможности не будет, то обнулять. финишировать как сейчас в таблице не правильно по отношению к командам имеющим теоритические шансы на чемпионство и места в лч и ле.
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BRO_football
1588023237
Единственное верное решение - пожертвовать следующим сезоном Кубка России. Судя по тому, как лениво клубы выступают на Кубке России, он никому не нужен. Хотя этот сезон Кубка России можно и доиграть. Осталось-то всего 4 мачта. А заруба Зенита со Спартаком в полуфинале будет весьма интересной.
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zigbert
1588078376
Конечно лучше бы было доиграть сезон и оставшиеся матчи кубка. А вот следующий розыгрыш кубка не проводить.
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