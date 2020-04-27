РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух возможных вариантах продолжения сезона РПЛ. Согласно первому, сезон РПЛ будет продолжен, второму – чемпионат завершат досрочно.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», – сказал Алаев.