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    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух возможных вариантах продолжения сезона РПЛ. Согласно первому, сезон РПЛ будет продолжен, второму – чемпионат завершат досрочно.

    «Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

    «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», – сказал Алаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16394

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Неприятный осадок на всю жизнь останется.

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      Рейтинг: +178

      valkam72 3 минуты назад

      Позорный кабинетный чемпиён будет. Синит и так позорный клуп. А так ещё вдвойне будет. Вся страна скоро его возненавидит.

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      Рейтинг: +2937

      Борат 19 минут назад

      с чемпионом и так всё понятно !
      но надо бы доиграть, чтобы пищевиков в пердив слить !
      гыгы

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      Рейтинг: +16394

      DOCTOR PENALTY > Борат 4 минуты назад

      Ты как всегда мыслишь стратегически.

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