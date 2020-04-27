РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что текущие розыгрыши ФНЛ и ПФЛ не будут возобновлены.

«Взвесив все за и против, мы создали рабочую группу с участием представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Приняли два базовых сценария. Первый — оптимистичный. Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ.

Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть», – сказал Алаев.

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