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    РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что текущие розыгрыши ФНЛ и ПФЛ не будут возобновлены.

    «Взвесив все за и против, мы создали рабочую группу с участием представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Приняли два базовых сценария. Первый — оптимистичный. Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ.

    Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть», – сказал Алаев.

    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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