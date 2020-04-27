Игнашевич хочет возглавить сборную России

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что у него есть желание возглавить в будущем сборную России.

– Какую команду вам хочется попробовать потренировать?

– Сборная своей страны – вершина в карьере тренера.

40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.

В декабре тренер продлил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

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