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    Игнашевич хочет возглавить сборную России

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что у него есть желание возглавить в будущем сборную России.

    – Какую команду вам хочется попробовать потренировать?

    – Сборная своей страны – вершина в карьере тренера.

    • 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
    • В декабре тренер продлил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

    Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»

    Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

    Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +634

      Юрэс 48 минут назад

      Только БЕЗ МЕРКАЛЬТИЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ . МЫ в тебя ВЕРИМ

      0
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      Рейтинг: +634

      Юрэс 51 минуту назад

      Да ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!

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