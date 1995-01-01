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    Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

    Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сравнил «Рубин» под руководством Курбана Бердыева с сегодняшним «Зенитом», который возглавляет Сергей Семак.

    «Рубин» Курбана Бердыева в лучшие годы лучше нынешнего «Зенита»? Какое странное сравнение. Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину», — написал Игнашевич в инстаграме.

    • Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), выиграл один Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).

    Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»

    Источник: инстаграм Сергея Игнашевича

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1156

      FENIX-SL 1 час назад

      а с чего вообще это сравнение возникло?
      в статье не указано

      хотя в общем то очевидно что Сережа прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2740

      Давид59 1 час назад

      Это критика Дзюбы или восхваление бердыевского автобуса?

      0
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      Рейтинг: +3103

      dinar7777dinar > Давид59 1 час назад

      автобус? прям женит твой играл в атакующий тотальный футбол с рб лейпцигом и бенфикой в лч осенью от того видимо и заняли позорное последнее место ))))) а уж бестолковые скучные игры твоей женитки в рпл рикошеты об дзюбу да если бы еще не азмун и хазпром помогают ))))

      5
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      Рейтинг: +288

      ziborock > Давид59 1 час назад

      То то этот автобус в чемпионский 2009 год 62 мяча в чемпе забил! Это в среднем больше 2 голов за игру! Твой Зенит для сравнения в прошлом сезоне забил 57, а в позапрошлом 46!!!)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      Фанат Рубина > ziborock 1 час назад

      да госпади его просто зависть берет, то что его клуб никогда так стабильно играть не будет..
      не в чр не в ек..
      тот Рубин был мощен, если бы не газпром который все это уничтожил Рубин как минимум выиграл бы ле

      4
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      Рейтинг: +2740

      Давид59 > dinar7777dinar 1 час назад

      Некорректное сравнение. Я могу с таким же успехом начать сравнивать Зенит, взявший кубок УЕФА с сегодняшним Рубином

      1
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      Рейтинг: +1708

      KPCCSPB > Давид59 1 час назад

      Да кому ты объясняешь, чурбану и татарскому клоуну?! Забей

      1
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      Рейтинг: +3900

      Рубинище > Давид59 57 минут назад

      А у Семака команда прям в стеночки и забегания играет особенно в евро кубках.

      4
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      Рейтинг: +3103

      dinar7777dinar > KPCCSPB 55 минут назад

      ооо по * бень вылезла. че как там роскосмос ? металлолом взлетает или все пропили а пропойка?

      5
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      Рейтинг: +3103

      dinar7777dinar > Давид59 51 минуту назад

      соглашусь тот зенит был норм и я радовался как и победе цска ! а не то что сейчас всякие бестолочи типа дзюбы(грозы кипра и лихтенштейна) которые с рб лейпцигом и так далее нихрена не могут только забивать рикошеты в лучшем случае уралу !

      2
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      Рейтинг: +14592

      sssrspartak > KPCCSPB 47 минут назад

      ты сам то умный?постоянно всех обгаживаешь хамло бомжарское!пальцы веером и все не почем!а как что как кутек в кусты!знаем таких шнырей!блин !наберут тут хамло питерское и выкабениваются!был бы зенит не в лидерах вашим духом здесь и не пахло или примазывались бы к кому-нибудь другому!как стадо шакалов!

      3
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      Рейтинг: +3900

      Рубинище > dinar7777dinar 46 минут назад

      Гранду Белоруского футбола ещё.

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