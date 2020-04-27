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  • Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

27 апреля 2020, 19:48
38

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сравнил «Рубин» под руководством Курбана Бердыева с сегодняшним «Зенитом», который возглавляет Сергей Семак.

«Рубин» Курбана Бердыева в лучшие годы лучше нынешнего «Зенита»? Какое странное сравнение. Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину», — написал Игнашевич в инстаграме.

  • Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), выиграл один Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).

Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»

Источник: инстаграм Сергея Игнашевича
Россия. Премьер-лига Зенит Торпедо Рубин Бердыев Курбан Семак Сергей Игнашевич Сергей
Комментарии (38)
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Давид59
1588007194
Это критика Дзюбы или восхваление бердыевского автобуса?
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_Marqella_
1588015732
Тот Рубин действительно был хорошей командой, кто же спорит...Смог бы Зенит забить,не смог...какая разница...Зенит чемпион и этим всё сказано...где сейчас Рубин,напомните пожалуйста??
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alp
1588016762
рассуждения из серии "еслип бабушка была дедушкой"
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СССР 1985
1588046623
Зенит в последние годы, это автомобиль без колес.
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Chernyi Lis
1588087171
автобусный рубин был..че скрывать..не хочется такого футбола больше!
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Ловкий Бубен
1588089440
А смог бы он в лучшие годы не пропустить от Зенита в лучшие его годы ?
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Zubo
1588090125
Мужики , всем вам крепкого здоровья, главное штоб народ перестал умирать, а письками потом померимся
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житель СПб
1588096015
Не понимаю, зачем Игнашевичу об этом рассуждать... Действительно пишут, что сослагательных наклонений быть не может. Но если бы были - а почему собственно, этому Зениту не выиграть у того Рубина? У Зенита приличная защита - а Рубин играл в основном на слабости защиты другой команды и, да, ставил автобус. И Зенит в состоянии проламывать автобусы (ну, когда играть хочет...).Так что совсем не очевидно.
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paracetamol
1588141284
А бы, да ка бы! Сказал бы лучше, почему у Зенита 50 тыщ зрителей на стадионе, а у Пердыева и 5 не было, да и сейчас нет.
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sined1951
1588168768
Помню тот бердыевский Рубин с их глухой защитой. Но даже когда они были чемпионами страны, смотреть их игры было муторно, хотя результат был. Кому-то это нравилось, мне-нет.
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