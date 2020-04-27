Игнашевич: «Нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в лучшие годы»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сравнил «Рубин» под руководством Курбана Бердыева с сегодняшним «Зенитом», который возглавляет Сергей Семак.

«Рубин» Курбана Бердыева в лучшие годы лучше нынешнего «Зенита»? Какое странное сравнение. Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину», — написал Игнашевич в инстаграме.

Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), выиграл один Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).

Игнашевич: «Доигрывать ФНЛ необходимо, фиксировать сегодняшнюю таблицу несправедливо»