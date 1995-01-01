Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко»

А вручение пройдет в отделении наркологии.
Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев в ходе совместного стрима с нападающим брестского «Динамо» Артемом Милевским пошутил, что в условиях пандемии коронавируса у украинского форварда появляются шансы выиграть «Золотой мяч».
«6 января вручают «Золотой мяч». Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А на сцену в халате выйдешь», – сказал Алиев.
- В стартовавшем чемпионате Белоруссии Милевский забил два гола в шести матчах.
- В прошлом сезоне 35-летний футболист выиграл с «Динамо» чемпионский титул.