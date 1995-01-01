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    Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев в ходе совместного стрима с нападающим брестского «Динамо» Артемом Милевским пошутил, что в условиях пандемии коронавируса у украинского форварда появляются шансы выиграть «Золотой мяч».

    «6 января вручают «Золотой мяч». Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А на сцену в халате выйдешь», – сказал Алиев.

    • В стартовавшем чемпионате Белоруссии Милевский забил два гола в шести матчах.
    • В прошлом сезоне 35-летний футболист выиграл с «Динамо» чемпионский титул.

    Источник: Ютуб-канал «Миля»

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    Комментарии1
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      Hektor 84 1 час назад

      А вручение пройдет в отделении наркологии.

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