Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко»

Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев в ходе совместного стрима с нападающим брестского «Динамо» Артемом Милевским пошутил, что в условиях пандемии коронавируса у украинского форварда появляются шансы выиграть «Золотой мяч».

«6 января вручают «Золотой мяч». Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А на сцену в халате выйдешь», – сказал Алиев.