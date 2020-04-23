Гурцкая: «Спартак» по Терри отработал блестяще, сделал что мог. Однако Джон посчитал, что 2 миллиона не сделают его счастливее»

Агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства срыва трансфера в «Спартак» Джона Терри в 2018 году. Британец не переехал в Россию из-за семьи.

«Что касается дочери Терри, я сказал правду. У нее бешеная связь с отцом. Все взвесив, он решил закончить карьеру. Подводных течений здесь нет. «Спартак» отработал блестяще, сделал все что мог.

Мы брали его вне трансферного окна. Сломался Самуэль Жиго, нам нужен был срочно защитник. Надо было покупать только из свободных агентов. «Спартак» сделал все, чтобы его взять. Терри делал выбор между семьей и отъездом. Он посчитал, что, если он станет на 2 миллиона евро богаче, это его не сделает счастливее, если ребенок будет переживать.

Агентская комиссия за этот трансфер составила была процентов десять. Там был вопрос не заработка, а в том, что нужен был центральный защитник срочно», – рассказал Гурцкая.