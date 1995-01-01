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    Агент Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Потом приехал в Москву и лично извинился перед Федуном»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями несостоявшегося перехода английского защитника Джона Терри в «Спартак».

    «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Он уже прошел медосмотр, получил визу, в переписке руководства «Спартака» о нем уже говорили, как об игроке клуба. И когда он был в посольстве в Лондоне, у его дочери начался нервный стресс, припадки. Она ревела: «Папа уезжает в Москву, там по улицам белые медведи ходят. Он же оттуда никогда не вернется». При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.

    Но он оказался джентльменом – приехал в Москву и лично извинился перед Федуном. Cказал: агенты все провели блестяще, дали условия, зарплату. Нет никаких вопросов», – сообщил Гурцкая.

    • Терри – воспитанник «Челси». Выигрывал с лондонцами чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
    • Сейчас англичанин тренирует «Астон Виллу».

    Источник: Ютуб-канал «Коммент. Шоу»

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2161

      alarm 8 минут назад

      да просто терри сам как узнал, что в тарасофке аномальная концентрация геев на квадратный метр - так и бежал без оглядки, даже шарф потерял. а про дочку просто красивая отмазка, чтобы выкрутиться)

      0
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      Рейтинг: +1519

      klim2m 10 минут назад

      Ремня той дочери в стрес как рукой снимет )))

      0
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      Рейтинг: +69

      Jurabay 34 минуты назад

      Может стал на колени

      0
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      Рейтинг: +1126

      FENIX-SL 43 минуты назад

      забыли наверное придумать как он встал на колени еще

      0
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      Рейтинг: +2825

      Борат 44 минуты назад

      дочка сказала: он переходит в спартак ! там невольники, мужеложцы, банщик и ананидзе ! ааааааа
      гыгыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3774

      ЮНик 54 минуты назад

      Какой нах Терри! Скиньте ссылку, где можно смотреть "Энергетик БГУ" - "Городея" Такой матч, а Канделака не показывает!

      2
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      Рейтинг: +485

      кто там 57 минут назад

      У него дочка 2006 года рождения.
      Тогда значит ей было лет 11-12(или когда там не состоялся переход легенды спартака в спартак?)

      В 11-12 - это какой класс? По Москве ходят белые медведи?

      Тут 3 варианта:
      1) Либо дочь у него не очень блещет мозгами(в школе, ну скорее всего про Россию рассказывали, либо в тырнете могла посмотреть).
      2) Либо психбольная(При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.).
      3) Либо просто не хотят правду говорить о срыве перехода.

      1
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      Рейтинг: +444

      New Life > кто там 46 минут назад

      Либо агентик все выдумал - 4-й вариант.

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      Рейтинг: +1126

      FENIX-SL > кто там 42 минуты назад

      либо нужно новость написать

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      Рейтинг: +1400

      Boeung777 58 минут назад

      А по поводу того, что у нас медведи по дорогам ходят, так это всё враньё. Нет у нас дорог.

      5
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      Рейтинг: +1400

      Boeung777 1 час назад

      Бедные европейцы, их с мальства зомбируют. Вот так и живём.

      0
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      Рейтинг: +485

      кто там > Boeung777 56 минут назад

      А россиян не зомбируют?

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