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  • Агент Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Потом приехал в Москву и лично извинился перед Федуном»

Агент Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Потом приехал в Москву и лично извинился перед Федуном»

16 апреля 2020, 18:09
31

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями несостоявшегося перехода английского защитника Джона Терри в «Спартак».

«Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Он уже прошел медосмотр, получил визу, в переписке руководства «Спартака» о нем уже говорили как об игроке клуба. И когда он был в посольстве в Лондоне, у его дочери начался нервный стресс, припадки. Она ревела: «Папа уезжает в Москву, там по улицам белые медведи ходят. Он же оттуда никогда не вернется». При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.

Но он оказался джентльменом – приехал в Москву и лично извинился перед Федуном. Cказал: агенты все провели блестяще, дали условия, зарплату. Нет никаких вопросов», – сообщил Гурцкая.

  • Терри – воспитанник «Челси». Выигрывал с лондонцами чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
  • Сейчас англичанин тренирует «Астон Виллу».

Источник: Ютуб-канал «Коммент. Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Федун Леонид
Комментарии (31)
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Boeung777
1587050189
А по поводу того, что у нас медведи по дорогам ходят, так это всё враньё. Нет у нас дорог.
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кто там
1587050301
У него дочка 2006 года рождения. Тогда значит ей было лет 11-12(или когда там не состоялся переход легенды спартака в спартак?) В 11-12 - это какой класс? По Москве ходят белые медведи? Тут 3 варианта: 1) Либо дочь у него не очень блещет мозгами(в школе, ну скорее всего про Россию рассказывали, либо в тырнете могла посмотреть). 2) Либо психбольная(При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.). 3) Либо просто не хотят правду говорить о срыве перехода.
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ЮНик
1587050464
Какой нах Терри! Скиньте ссылку, где можно смотреть "Энергетик БГУ" - "Городея" Такой матч, а Канделака не показывает!
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3a zenit
1587055147
как перед бандитом извинился...хотя почему как.
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zarsm
1587056167
Я думал Диана
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alll-1
1587057581
жаль что не увидели его в Спартаке но все равно он молодец
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BRO_football
1587060969
Что за бред? Какие, к чёрту, белые медведи по улицам ходят? От кого она это услышала? Западная пропаганда? Терри слишком сильно любит свою дочь. Если бы Терри действительно хотел перейти в Спартак, то он бы нашёл способ успокоить дочь. А так, ради дочери он готов был отказаться от больших денег, которые ему предлагал Спартак. Хотя, может быть, и хорошо, что Терри не перешёл в Спартак. Нечего себе репутацию портить под завершение карьеры.
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JTherry
1587061883
"Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки" ...ладно врать-то, у меня - сын)))) а всеми фибрами души я - за Спартак!!!
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Из Твери Леха
1587097624
Дело явно не в дочери. Просто кто-то посоветовал "не пачкаться"...
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piligrim1986
1587101187
ересь мне кажется
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