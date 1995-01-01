Агент Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Потом приехал в Москву и лично извинился перед Федуном»

да просто терри сам как узнал, что в тарасофке аномальная концентрация геев на квадратный метр - так и бежал без оглядки, даже шарф потерял. а про дочку просто красивая отмазка, чтобы выкрутиться)
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями несостоявшегося перехода английского защитника Джона Терри в «Спартак».
«Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Он уже прошел медосмотр, получил визу, в переписке руководства «Спартака» о нем уже говорили, как об игроке клуба. И когда он был в посольстве в Лондоне, у его дочери начался нервный стресс, припадки. Она ревела: «Папа уезжает в Москву, там по улицам белые медведи ходят. Он же оттуда никогда не вернется». При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.
Но он оказался джентльменом – приехал в Москву и лично извинился перед Федуном. Cказал: агенты все провели блестяще, дали условия, зарплату. Нет никаких вопросов», – сообщил Гурцкая.
- Терри – воспитанник «Челси». Выигрывал с лондонцами чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
- Сейчас англичанин тренирует «Астон Виллу».