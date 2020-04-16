Агент Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Потом приехал в Москву и лично извинился перед Федуном»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями несостоявшегося перехода английского защитника Джона Терри в «Спартак».

«Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Он уже прошел медосмотр, получил визу, в переписке руководства «Спартака» о нем уже говорили как об игроке клуба. И когда он был в посольстве в Лондоне, у его дочери начался нервный стресс, припадки. Она ревела: «Папа уезжает в Москву, там по улицам белые медведи ходят. Он же оттуда никогда не вернется». При этом похожая история была, когда Терри играл в «Астон Вилле»: он должен был после каждой тренировки или игры возвращаться к дочери.

Но он оказался джентльменом – приехал в Москву и лично извинился перед Федуном. Cказал: агенты все провели блестяще, дали условия, зарплату. Нет никаких вопросов», – сообщил Гурцкая.