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    Тарханов госпитализирован с пневмонией

    Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов», вице-президент «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что находится на госпитализации.

    «Сейчас нахожусь в больнице с воспалением легких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца», – сказал 65-летний Тарханов.

    • Тарханов тренировал многие российские клубы, среди которых ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Терек», «Кубань», «Химки», «Урал». Специалист также работал за границей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 13 минут назад

      держись Шурик...

      0
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      Рейтинг: +519

      New Life 1 час назад

      Здоровья Александру !
      Наши тесты такие, что у мертвого покажут отличное здоровье, поэтому наша статистика, если ее можно так назвать, не стыкуется ни с одной страной мира.

      2
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      Рейтинг: +1402

      Boeung777 1 час назад

      Здоровья!

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