Тарханов госпитализирован с пневмонией

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов», вице-президент «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что находится на госпитализации.

«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением легких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца», – сказал 65-летний Тарханов.