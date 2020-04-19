Betnews365: «Динамо-Брест» разорвет контракт с Хачериди и оштрафует его за попытку ударить арбитра

Руководство брестского «Динамо» намерено прекратить трудовые отношения с защитником Евгением Хачериди после того как он пытался напасть на судью после матча пятого тура чемпионата Белоруссии против «Витебска» (0:1). С ним разорвут контракт, пишет Betnews365.
Помимо этого, Хачериди оштрафуют. Арбитр Сергей Чистов поведение украинца отразил в протоколе, игроку грозит пятиматчевая дисквалификация.
- Чистов удалил у «Динамо» двух игроков, включая Хачериди.
- Украинец с 2008 по 2018 год выступал за киевское «Динамо», трижды брал УПЛ.
- «Динамо» из Бреста в Высшей лиге идет десятым.
Источник: Betnews365
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