Betnews365: «Динамо-Брест» разорвет контракт с Хачериди и оштрафует его за попытку ударить арбитра

Руководство брестского «Динамо» намерено прекратить трудовые отношения с защитником Евгением Хачериди после того как он пытался напасть на судью после матча пятого тура чемпионата Белоруссии против «Витебска» (0:1). С ним разорвут контракт, пишет Betnews365.

Помимо этого, Хачериди оштрафуют. Арбитр Сергей Чистов поведение украинца отразил в протоколе, игроку грозит пятиматчевая дисквалификация.