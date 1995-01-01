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    Betnews365: «Динамо-Брест» разорвет контракт с Хачериди и оштрафует его за попытку ударить арбитра

    Руководство брестского «Динамо» намерено прекратить трудовые отношения с защитником Евгением Хачериди после того как он пытался напасть на судью после матча пятого тура чемпионата Белоруссии против «Витебска» (0:1). С ним разорвут контракт, пишет Betnews365.

    Помимо этого, Хачериди оштрафуют. Арбитр Сергей Чистов поведение украинца отразил в протоколе, игроку грозит пятиматчевая дисквалификация.

    • Чистов удалил у «Динамо» двух игроков, включая Хачериди.
    • Украинец с 2008 по 2018 год выступал за киевское «Динамо», трижды брал УПЛ.
    • «Динамо» из Бреста в Высшей лиге идет десятым.

    Источник: Betnews365

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      Armani nn 3 минуты назад

      Да ладно психанул чутка Чемпиень УПЛ.Все таки дела в клубе не ладятся,ещё одно чемпионство не отсвечивает,возраст тоже своё берёт,вот и бесится.А вообще Женек ты мне теперь 1к торчишь за это поражение)

      0
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      Рейтинг: +718

      Cleaner 21 минуту назад

      Хачериди же звезда! Как посмел какой то судьишка его удалить?

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