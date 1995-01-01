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    «Прессбол»: Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, а массажист брестского «Динамо» угрожал рефери расправой

    После матча пятого тура чемпионата Белоруссии между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) случилась перепалка между арбитром Сергеем Чистовым и футболистом чемпионов Евгением Хачериди. Украинец пытался ударить судью, пишет «Прессбол».

    Массажист «Динамо» Сергей Лапицкий также нецензурно оскорблял рефери, угрожал ему физической расправой.

    • Чистов удалил у «Динамо» двух игроков, включая Хачериди.
    • Украинец с 2008 по 2018 год выступал за киевское «Динамо», трижды брал УПЛ.
    • «Динамо» из Бреста в Высшей лиге идет десятым.

    Источник: «Прессбол»

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