«Прессбол»: Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, а массажист брестского «Динамо» угрожал рефери расправой

После матча пятого тура чемпионата Белоруссии между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) случилась перепалка между арбитром Сергеем Чистовым и футболистом чемпионов Евгением Хачериди. Украинец пытался ударить судью, пишет «Прессбол».

Массажист «Динамо» Сергей Лапицкий также нецензурно оскорблял рефери, угрожал ему физической расправой.