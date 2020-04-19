«Прессбол»: Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, а массажист брестского «Динамо» угрожал рефери расправой

После матча пятого тура чемпионата Белоруссии между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) случилась перепалка между арбитром Сергеем Чистовым и футболистом чемпионов Евгением Хачериди. Украинец пытался ударить судью, пишет «Прессбол».
Массажист «Динамо» Сергей Лапицкий также нецензурно оскорблял рефери, угрожал ему физической расправой.
- Чистов удалил у «Динамо» двух игроков, включая Хачериди.
- Украинец с 2008 по 2018 год выступал за киевское «Динамо», трижды брал УПЛ.
- «Динамо» из Бреста в Высшей лиге идет десятым.
Источник: «Прессбол»