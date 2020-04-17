Миколенко – об интересе «Наполи» и «Милана»: «Мне об этом ничего неизвестно»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко не подтвердил информацию зарубежных СМИ об интересе «Наполи», «Милана», а также лондонского «Вест Хэма» и французского «Марселя».

«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», – цитирует игрока Meta-ratings.com.ua.