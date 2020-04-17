Миколенко – об интересе «Наполи» и «Милана»: «Мне об этом ничего неизвестно»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко не подтвердил информацию зарубежных СМИ об интересе «Наполи», «Милана», а также лондонского «Вест Хэма» и французского «Марселя».
«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», – цитирует игрока Meta-ratings.com.ua.
- Миколенко начал играть за первый состав столичного клуба в 2017 году.
- В текущем сезоне 20-летний украинец отыграл 30 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач.
- Его контракт с «Динамо» в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в девять миллионов евро.
Источник: Meta-ratings.com.ua