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    Миколенко – об интересе «Наполи» и «Милана»: «Мне об этом ничего неизвестно»

    Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко не подтвердил информацию зарубежных СМИ об интересе «Наполи», «Милана», а также лондонского «Вест Хэма» и французского «Марселя».

    «Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», – цитирует игрока Meta-ratings.com.ua.

    • Миколенко начал играть за первый состав столичного клуба в 2017 году.
    • В текущем сезоне 20-летний украинец отыграл 30 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач.
    • Его контракт с «Динамо» в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в девять миллионов евро.

    Источник: Meta-ratings.com.ua

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