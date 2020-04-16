Агент Гурцкая: «Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом о трансферных планах «Краснодара».
По его словам, российский клуб рассчитывал арендовать летом 2019 года нападающего «Интера» Мауро Икарди.
«Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
- 27-летний аргентинец покинул «Интер» перед стартом этого сезона и перебрался на правах аренды в «ПСЖ».
- На данный момент он провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.
- Ранее сообщалось, что чемпион Франции решил выкупить игрока. Сумма сделки оценивается в 70 млн евро.
Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна