Агент Гурцкая: «Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом о трансферных планах «Краснодара».

По его словам, российский клуб рассчитывал арендовать летом 2019 года нападающего «Интера» Мауро Икарди.

«Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.