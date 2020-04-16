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  • Агент Гурцкая: «Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду»

Агент Гурцкая: «Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду»

16 апреля 2020, 23:42
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом о трансферных планах «Краснодара».

По его словам, российский клуб рассчитывал арендовать летом 2019 года нападающего «Интера» Мауро Икарди.

«Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • 27-летний аргентинец покинул «Интер» перед стартом этого сезона и перебрался на правах аренды в «ПСЖ».
  • На данный момент он провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.
  • Ранее сообщалось, что чемпион Франции решил выкупить игрока. Сумма сделки оценивается в 70 млн евро.

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Интер ПСЖ Икарди Мауро
Комментарии (6)
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bset
1587076968
Что за ехидное высказывание? Краснодар теперь должен вычеркнуть Икарди из всех списков, если им топ-клубы интересуются? Тогда к нам бы Это'О и Халк не приехали бы, если бы их не рассчитывали заполучить. Короче не агент, а трепло обычное.
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Бухбух
1587085687
Гурцкой, Арустамян, Селюк. Кто следующий?
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Ден 781
1587097687
По пьяни наверное
Ответить
кто там
1587102711
Галицкий нового аргентинского воспитанника отыскал? Ну молодец! А так - утка. Не того полёта птица этот Икарди для Краснодара.
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zigbert
1587147475
Гурцкая рассказывает очередную сказку.
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