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    Агент Гурцкая: «Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом о трансферных планах «Краснодара».

    По его словам, российский клуб рассчитывал арендовать летом 2019 года нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    «Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • 27-летний аргентинец покинул «Интер» перед стартом этого сезона и перебрался на правах аренды в «ПСЖ».
    • На данный момент он провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса
    • Ранее сообщалось, что чемпион Франции решил выкупить игрока. Сумма сделки оценивается в 70 млн евро.

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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