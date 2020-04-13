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  • Каррера: «Глушаков спустя два года говорит о нашем конфликте, чтобы получить хоть немного известности»

Каррера: «Глушаков спустя два года говорит о нашем конфликте, чтобы получить хоть немного известности»

13 апреля 2020, 20:34
15

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о конфликте между ними.

  • Футболист обвинил итальянского специалиста в провокациях во время работы в «Спартаке».
  • По словам Глушакова, Каррера устраивал постановочные сцены с целью сменить капитана команды.

«На что только не пойдешь ради внимания. Спустя два года он говорит об этом, чтобы получить хоть немного известности. Если бы он говорил о себе, о своей личной и футбольной жизни, то никто бы это не обсуждал», – написал Каррера в ответ на один из комментариев в своем инстраграме.

Источник: Инстаграм Массимо Карреры
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК Спартак Ахмат Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (15)
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vmonomah17
1586801021
Звезда чеченского футбола, как-никак))
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VVM1964
1586803385
Массимо , ты как всегда прав )
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New Life
1586803774
Оба хороши.
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New Life
1586804624
Как-то странно получается: Новиков 5 часов назад извиняется перед Каррерой что не успел удалить переписку, и она попала в сеть. Но под этим извинением какой-то чувак уже 4 часа назад приводит эту переписку (которая произошла до извинений), а Бомбардио переводит на русский язык. Для меня это дурно попахивает заказухой для того чтобы бередить спартачам старые раны и накручивать клики. Бедного Карреру просто употребили как вещь.
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vka1970
1586805743
Глушаков оставил неизгладимый след своей жадности в истории Спартака. И теперь пожинает то как наследил. Ахмат ему в помощь.
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alll-1
1586806746
прав на все 100
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Диктор
1586807382
Полностью согласен.
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житель СПб
1586810054
Что-то в этом есть...
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DOCTOR PENALTY
1586817028
Массимо, если ты не забыл ещё некоторые русские слова, то пошли его на Х**!
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mahan
1586930861
Каррера ты навсегда в наших красно-белых сердцах.
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