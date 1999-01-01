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    Каррера: «Глушаков спустя два года говорит о нашем конфликте, чтобы получить хоть немного известности»

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о конфликте между ними.

    • Футболист обвинил итальянского специалиста в провокациях во время работы в «Спартаке».
    • По словам Глушакова, Каррера устраивал постановочные сцены с целью сменить капитана команды.

    «На что только не пойдешь ради внимания. Спустя два года он говорит об этом, чтобы получить хоть немного известности. Если бы он говорил о себе, о своей личной и футбольной жизни, то никто бы это не обсуждал», – написал Каррера в ответ на один из комментариев в своем инстраграме.

    Источник: Инстаграм Массимо Карреры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +552

      vmonomah17 3 минуты назад

      Звезда чеченского футбола, как-никак))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Бoрат 13 минут назад

      Скандальный пиар - самый надежный . Гыгыгы .

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