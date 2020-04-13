Каррера: «Глушаков спустя два года говорит о нашем конфликте, чтобы получить хоть немного известности»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о конфликте между ними.

Футболист обвинил итальянского специалиста в провокациях во время работы в «Спартаке».

По словам Глушакова, Каррера устраивал постановочные сцены с целью сменить капитана команды.

«На что только не пойдешь ради внимания. Спустя два года он говорит об этом, чтобы получить хоть немного известности. Если бы он говорил о себе, о своей личной и футбольной жизни, то никто бы это не обсуждал», – написал Каррера в ответ на один из комментариев в своем инстраграме.