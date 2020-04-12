Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Аленичев набирал состав и тренерский штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, с «АЕКом». Ну, и он взял в штаб Карреру. Потом Карреру и оставили. Мы ему доверились, он нам доверял, так что нормально работали. Команда была, коллектив, результат — все это было. Были отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Каррера добавил нам физики и мотивации.

Я поставил лайк фотографии Дмитрия Назарова, где он в шапке с названием благотворительного фонда, мы в таких же выходили на поле. К вечеру началось: «Ты против Карреры! Ты хотел...». Каррера психанул. К этому уже шло. Он уже хотел поменять капитана. Было множество моментов. Он делал какие-то сцены неправильные, постановочные. Команда видела, что он меня провоцирует. Это был момент, когда меня нужно было отправить в дубль. Мы с Ещенко хотели с ним поговорить, но он не захотел», – сказал Глушаков.