Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

    «Аленичев набирал состав и тренерский штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, с «АЕКом». Ну, и он взял в штаб Карреру. Потом Карреру и оставили. Мы ему доверились, он нам доверял, так что нормально работали. Команда была, коллектив, результат — все это было. Были отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Каррера добавил нам физики и мотивации.

    Я поставил лайк фотографии Дмитрия Назарова, где он в шапке с названием благотворительного фонда, мы в таких же выходили на поле. К вечеру началось: «Ты против Карреры! Ты хотел...». Каррера психанул. К этому уже шло. Он уже хотел поменять капитана. Было множество моментов. Он делал какие-то сцены неправильные, постановочные. Команда видела, что он меня провоцирует. Это был момент, когда меня нужно было отправить в дубль. Мы с Ещенко хотели с ним поговорить, но он не захотел», – сказал Глушаков.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ.
    • Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 годы, забив в 147 матчах 22 мяча.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2020 22:57
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6991

      Диктор 1 минуту назад

      Интервью бабы.Надо было как человек себя вести а не ныть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      моэм 32 минуты назад

      А всё потому , что выбрали бабский способ разборки...встретиться надо было да высказать всё в лицо, а если очень хотелось то и по лицу ...потом раздавить пузырь за мировую...хуже всего что эти двое не понимали что конфликт таких значимых фигур как капитан и тренер всегда заканчивается развалом команды , и вылетом обоих из команды...идиоты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 4 часа назад

      Каррера в Греции доказывает что он норм тренер. А ты полу покер скоро в фнл играть будешь. Про состав не *****, некоторые футболисты были приобретены еще до Аленичева. Так что ваша сказка про то что состав собрал Аленичев не прокатит. Что же он в предыдущем году с вами чемп не выигрывал. Та и признайся у тебя с ним тоже терки были. И была инфа что Аленичев хотел убрать и тебя и Комбарова. Слили вы и Аленичева и Карреру. И поваришка стихоплет пропал со своими несуразными стишками. Та и Федун уже наверное понял что ошибку совершил, что не доверился тренеру. А послушал тебя, ещенко, Измайлова, стихоплета вашего и продажного писаку Рабинера. Жизнь уже показала кто чего стоит. Так что лучше бы помолчал и не высовывал свое тупое ****. Каррера мужик, работает и помалкивает. А от тебя только и слышно. Как телка базарная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2784

      Борат 5 часов назад

      Позор рылам! Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8585

      ufos73 6 часов назад

      Почему бы этому *овну не рассказать, почему оно на поле стало валяться, в пустые ворота не забивало с пары метров, пеньки откровенно засерало, а потом ходило улыбалось после вылета из кубка, когда кубок был уже на99% наш!?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22676

      VVM1964 6 часов назад

      Читать тошно эту белиберду - его провоцировали , под него копали ... Да кому ты нах... уперся - играть надо было и делом доказывать , что ты капитан и игрок основного состава , а ты доказал только то , что интриган и п***бол (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2106

      alarm > VVM1964 5 часов назад

      ахаха! хряк, смирись с тем, что это легендарное рыло было вашим капитаном. что, как бы, позор)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      морозз 7 часов назад

      Денис Спасибо тебе за чемпионство Спартака, но и жить прошлым нельзя и говорить о прошлом надо думая над своими словами! Твои слова загнали тебя в Грозный, где твоя команда болтается на дне таблицы...вот о чём надо говорить а не о своих детских обидах!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Все_тот_же_Юве 7 часов назад

      ну сцены глушака все видели в баньке то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      New Life 7 часов назад

      Мемуары Глушака уже надоели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2264

      mutabor0992 7 часов назад

      О сельпо!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru