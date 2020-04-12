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  • Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

12 апреля 2020, 22:57
20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Аленичев набирал состав и тренерский штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, с «АЕКом». Ну, и он взял в штаб Карреру. Потом Карреру и оставили. Мы ему доверились, он нам доверял, так что нормально работали. Команда была, коллектив, результат — все это было. Были отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Каррера добавил нам физики и мотивации.

Я поставил лайк фотографии Дмитрия Назарова, где он в шапке с названием благотворительного фонда, мы в таких же выходили на поле. К вечеру началось: «Ты против Карреры! Ты хотел...». Каррера психанул. К этому уже шло. Он уже хотел поменять капитана. Было множество моментов. Он делал какие-то сцены неправильные, постановочные. Команда видела, что он меня провоцирует. Это был момент, когда меня нужно было отправить в дубль. Мы с Ещенко хотели с ним поговорить, но он не захотел», – сказал Глушаков.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ.
  • Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 годы, забив в 147 матчах 22 мяча.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1586722009
Иногда лучше жевать , чем говорить. *****
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морозз
1586726008
Денис Спасибо тебе за чемпионство Спартака, но и жить прошлым нельзя и говорить о прошлом надо думая над своими словами! Твои слова загнали тебя в Грозный, где твоя команда болтается на дне таблицы...вот о чём надо говорить а не о своих детских обидах!
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VVM1964
1586727040
Читать тошно эту белиберду - его провоцировали , под него копали ... Да кому ты нах... уперся - играть надо было и делом доказывать , что ты капитан и игрок основного состава , а ты доказал только то , что интриган и п***бол (((
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ufos73
1586729648
Почему бы этому *овну не рассказать, почему оно на поле стало валяться, в пустые ворота не забивало с пары метров, пеньки откровенно засерало, а потом ходило улыбалось после вылета из кубка, когда кубок был уже на99% наш!?
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Hektor 84
1586736646
Каррера в Греции доказывает что он норм тренер. А ты полу покер скоро в фнл играть будешь. Про состав не *****, некоторые футболисты были приобретены еще до Аленичева. Так что ваша сказка про то что состав собрал Аленичев не прокатит. Что же он в предыдущем году с вами чемп не выигрывал. Та и признайся у тебя с ним тоже терки были. И была инфа что Аленичев хотел убрать и тебя и Комбарова. Слили вы и Аленичева и Карреру. И поваришка стихоплет пропал со своими несуразными стишками. Та и Федун уже наверное понял что ошибку совершил, что не доверился тренеру. А послушал тебя, ещенко, Измайлова, стихоплета вашего и продажного писаку Рабинера. Жизнь уже показала кто чего стоит. Так что лучше бы помолчал и не высовывал свое тупое ****. Каррера мужик, работает и помалкивает. А от тебя только и слышно. Как телка базарная.
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Диктор
1586752089
Интервью бабы.Надо было как человек себя вести а не ныть.
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Viper for CSKA
1586758283
Да, по хорошему, нужно было всех этих Ещенко, Комбаровых, Глушаковых, Ребровых и тд. после чемпионства гнать из команды, а затем её омолаживать. Брать молодых россиян, пару иностранцев, которых Каррера одобрил. Но интеллектуально руководство в Спартаке было под стать капитану.
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vka1970
1586761986
Может ему стоит рассказать как он контракт подписывать не хотел весной того года возомнив себя звездой ?Или может расскажет как с Егоровым и Алланазаровым по науськиванию Измайлова сочиняли пасквили на Карреру той же весной ? Или может расскажет как сбивал Комбарова, Реброва и Ещенко мочить тренера ? Или поведает как капитанство себе выбивал наезжая на молодняк в команде ? У людей длинная память и потому ты сейчас в Тереке забытый и многими проклинаемый.....
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El_Chori
1586767860
Такого мужика съели зазря, ироды! Спартак проклят, руководство идиоты и так будет всегда теперь.
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zigbert
1586787383
Во всей этой истории Глушаков повел себя не достойно. Карреру все же удалось уволить. Расчет был прост -с увольнением Карреры приступить к своим капитанским обязанностям. С таким хорошим контрактом,который был у Глушакова,можно было смело глядеть в будущее. Не осталось только главного -игры. И нечего обижаться ,свои лучшие качества были растеряны после чемпионского года. Остались одни амбиции.
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