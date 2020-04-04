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  • Артем Ребров – о понижении зарплаты: «Быстро решили этот вопрос, все отнеслись с пониманием»

Артем Ребров – о понижении зарплаты: «Быстро решили этот вопрос, все отнеслись с пониманием»

4 апреля 2020, 00:34
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров заметил, что игроки команды с пониманием отнеслись к понижению зарплаты в условиях пандемии коронавируса. Об этом клуб сообщил на неделе.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, все прошло быстро», – сказал Ребров «Матч ТВ».

  • Другому московскому клубу – «Динамо» – сразу договориться с игроками о понижении зарплаты не удалось.
  • Сезон РПЛ приостановлен до лета.
  • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (2)
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VVM1964
1585950431
Ну мы же не Зенитовские выкормыши )))
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zigbert
1586070338
Молодцы что отнеслись с пониманием к этому вопросу.
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