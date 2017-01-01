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    Артем Ребров – о понижении зарплаты: «Быстро решили этот вопрос, все отнеслись с пониманием»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров заметил, что игроки команды с пониманием отнеслись к понижению зарплаты в условиях пандемии коронавируса. Об этом клуб сообщил на неделе.

    «Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, все прошло быстро», – сказал Ребров «Матч ТВ».

    • Другому московскому клубу – «Динамо» – сразу договориться с игроками о понижении зарплаты не удалось.
    • Сезон РПЛ приостановлен до лета.
    • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22549

      VVM1964 8 часов назад

      Ну мы же не Зенитовские выкормыши )))

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