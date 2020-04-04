Артем Ребров – о понижении зарплаты: «Быстро решили этот вопрос, все отнеслись с пониманием»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров заметил, что игроки команды с пониманием отнеслись к понижению зарплаты в условиях пандемии коронавируса. Об этом клуб сообщил на неделе.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, все прошло быстро», – сказал Ребров «Матч ТВ».