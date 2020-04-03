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    «Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

    Игроки «Динамо» отказались урезать свою зарплату на условиях клуба.

    По информации «Чемпионата», руководство московского клуба предложило футболистам сократить их оклады на 40 процентов в течение двух месяцев.

    Сообщается, что такие условия не устроили игроков, которые представили свой вариант – уменьшение зарплат на один месяц на 20%.

    Команду в переговорах с руководителями «Динамо» представляет вратарь Антон Шунин.

    • Москвичи по итогам 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2020 19:17
    Комментарии22
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      Рейтинг: +16048

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Читать неприятно про это. Буду надеяться, что вброс.

      0
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      Рейтинг: +141

      Каменный стояк 1 час назад

      Вообще ахеревшие! Ладно бы ещё в футбол играть умели....

      0
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      Рейтинг: +3211

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Найдут компромисс.
      Господа , местные пиз...лы, делов не знаете , так не вешайте ярлыки.

      0
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      Рейтинг: +675

      Гавроша 3 часа назад

      Повсюду чума, а масквабадавцы хотят пировать дальше.

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      ...
      Рейтинг: +8501

      ufos73 > Гавроша 29 минут назад

      Напомни скока там бомжи скинули?

      0
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      Рейтинг: +212

      GreyDM 3 часа назад

      Игроки «Динамо» готовы заключить соглашение с клубом, по которому до возобновления тренировок их оклады будут снижены на 40 процентов.

      Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболисты не ставят «Динамо» своих условий и не требуют снизить зарплату на 20% вместо предложенных 40%. По информации источника, сейчас футболисты обсуждают с клубом некоторые нюансы.

      Некоторые легионеры обсуждают с «Динамо» свой отъезд на родину. В их число входят форвард Максимилиан Филипп, полузащитник Себастьян Шиманьски и хавбек Оскар Хильемарк. При этом некоторые из иностранцев готовы остаться в России. Это нападающий Сильвестр Игбоун и хавбек Шарль Каборе.

      Ранее «Чемпионат» сообщил, что игроки «Динамо» отказались от предложенного клубом сокращения зарплат на 40% на два месяца. По информации издания, футболисты были готовы отказаться от 20% зарплаты на один меся

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      Рейтинг: +14038

      bset 3 часа назад

      Шунин должен был быть первым, кто предложить сократить зарплату. Я поставил галочку возле всех имен и по истечению текущих контрактов не продлевал бы соглашение.

      2
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      Рейтинг: +212

      GreyDM 3 часа назад

      этот вброс уже опровергли

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      Рейтинг: +8501

      ufos73 4 часа назад

      Тогда клуб должен заставить их тренироваться дома по 10 часов каждый день! Пусть свою ЗП отрабатываю

      0
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      Рейтинг: +1521

      латунный 4 часа назад

      пусть едут играть зарубеж.это дети лимита прихерели

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      Рейтинг: +1792

      giluxa1963 4 часа назад

      вынужденный простой оплачивается как 2/3

      2
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      ...
      Рейтинг: +212

      Ziklop > giluxa1963 2 часа назад

      Медработникам 2/3 оклада, которых не выкинули за свой счёт, но в процентном отношении 2/3 оклада это 20% фактического заработка.

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