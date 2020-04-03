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  • «Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

3 апреля 2020, 19:17
22

Игроки «Динамо» отказались урезать свою зарплату на условиях клуба.

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба предложило футболистам сократить их оклады на 40 процентов в течение двух месяцев.

Сообщается, что такие условия не устроили игроков, которые представили свой вариант – уменьшение зарплат на один месяц на 20%.

Команду в переговорах с руководителями «Динамо» представляет вратарь Антон Шунин.

  • Москвичи по итогам 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (22)
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Маленький
1585931139
Рвачи
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Axe111
1585931436
Ох**** совсем!!!
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fhnv
1585931538
П И Д О Р А С Ы !!!!!
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Мага 13
1585932158
пардон за заезженную фразу, но в этой ситуации стыдно за игроков Динамо.
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Каратель помойников
1585932636
За прогулки по полю можно вообще ничего не платить,зажравшиеся пешеходы
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Mityai90
1585932897
Позор таким футболерам.
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Football06
1585933290
Ну да получаешь миллионы в месяц для них трудно а люди копейки и то не получат их .. им как жить ??? Какие же всё таки подлые они .. одно слово ТВАРИ
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bset
1585935334
Шунин должен был быть первым, кто предложить сократить зарплату. Я поставил галочку возле всех имен и по истечению текущих контрактов не продлевал бы соглашение.
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GreyDM
1585935547
Игроки «Динамо» готовы заключить соглашение с клубом, по которому до возобновления тренировок их оклады будут снижены на 40 процентов. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболисты не ставят «Динамо» своих условий и не требуют снизить зарплату на 20% вместо предложенных 40%. По информации источника, сейчас футболисты обсуждают с клубом некоторые нюансы. Некоторые легионеры обсуждают с «Динамо» свой отъезд на родину. В их число входят форвард Максимилиан Филипп, полузащитник Себастьян Шиманьски и хавбек Оскар Хильемарк. При этом некоторые из иностранцев готовы остаться в России. Это нападающий Сильвестр Игбоун и хавбек Шарль Каборе. Ранее «Чемпионат» сообщил, что игроки «Динамо» отказались от предложенного клубом сокращения зарплат на 40% на два месяца. По информации издания, футболисты были готовы отказаться от 20% зарплаты на один меся
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DOCTOR PENALTY
1585948794
Читать неприятно про это. Буду надеяться, что вброс.
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