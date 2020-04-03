«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

Игроки «Динамо» отказались урезать свою зарплату на условиях клуба.

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба предложило футболистам сократить их оклады на 40 процентов в течение двух месяцев.

Сообщается, что такие условия не устроили игроков, которые представили свой вариант – уменьшение зарплат на один месяц на 20%.

Команду в переговорах с руководителями «Динамо» представляет вратарь Антон Шунин.