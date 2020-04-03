«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

Читать неприятно про это. Буду надеяться, что вброс.
Игроки «Динамо» отказались урезать свою зарплату на условиях клуба.
По информации «Чемпионата», руководство московского клуба предложило футболистам сократить их оклады на 40 процентов в течение двух месяцев.
Сообщается, что такие условия не устроили игроков, которые представили свой вариант – уменьшение зарплат на один месяц на 20%.
Команду в переговорах с руководителями «Динамо» представляет вратарь Антон Шунин.
- Москвичи по итогам 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.