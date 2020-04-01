Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты.

Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше.

В настоящее время чемпионат России прерван из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице 8-е место, набрав 28 очков.