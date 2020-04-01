Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

У бомжей график по распилу не сходится, поэтому они поднимут ЗП игрокам еще...
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты.
Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше.
- В настоящее время чемпионат России прерван из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице 8-е место, набрав 28 очков.
Первая команда «Спартака» пошла на сокращение зарплат на время карантинаВо время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше https://t.co/cSLFlG7wM2— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 1, 2020