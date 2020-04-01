Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

    Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты.

    Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше.

    • В настоящее время чемпионат России прерван из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице 8-е место, набрав 28 очков.

    Источник: Твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2020 13:46
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8487

      ufos73 13 часов назад

      У бомжей график по распилу не сходится, поэтому они поднимут ЗП игрокам еще...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 14 часов назад

      Всё равно стыдно за рылов !
      Их позоры в Европе никакими деньгами не отмыть ! Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Бoрат > Борат 10 часов назад

      Стыдно , стыдно - грязнули . Мы то , если надо , всё что надо вылижем до блеска . Гыгы . Что , что , а это то мы умеем - да , душечка . Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      sobaka120982 16 часов назад

      Я сейчас не про Спартак скажу а вообщем, в то время когда обычный смертный с з.п. 20000-30000 р . Остается без всякой продержки на этот период пандемиии,( и всем понятно что с 300000 ни чего на чёрный день не отложить) а наши горе футболеры соглашаются всего лишь на 40 % , ну остальные 60 наверно очень надо шиковать то как то нужно. А челюди пусть мрут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      alarm 16 часов назад

      теперь клуп спортаг сможет пополнить запасы желудей, вазелина и гуталина.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Бoрат > alarm 16 часов назад

      Хахаха - им прийдется долго бегать по аптекам , ведь мы выкупили уже весь вазелин . Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      Дедуктор 17 часов назад

      Мало. На 90% надо сокращать. А таких недоразумений, как Кутепов, надо в разносчики пиццы отправлять. Хотя, и на это он, вряд ли, годен. Манекен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Хороший шанс для каждого из них почувствовать себя обычным нормальным человеком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14243

      sssrspartak 17 часов назад

      хоть я и давний и ярый поклонник спартака,литейка не даст соврать,но все равно ничего не делая получать в десятки раз больше работающего работяги-это уж слишком!и так вся премьер-лига и фнл!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1641

      sobaka120982 > sssrspartak 16 часов назад

      Вот я тоже не годую (((( нет сказать да на... заберите все на маски людям хотябы а нееет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      New Life 18 часов назад

      "Молодцы" - сказал Федун, намазывая бутерброд с черной икрой.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75880
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru