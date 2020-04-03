Милевский: «Мне неинтересно следить за «Реалом» после того, как Роналду ушел в «Ювентус»

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский объяснил, почему ему нравится форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду всегда нравился. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», я за это время не посмотрел ни одного матча «сливочных» полностью. Мне вообще неинтересно стало следить за мадридским клубом после того, как Роналду ушел.

Роналду очень успешный спортсмен, который ведет очень интересный образ жизни. Месси более не на публике, более спокойный, чисто спортсмен. А Криш постоянно где-то по ресторанам, фотографируют его, – сказал украинский футболист.