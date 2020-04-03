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  • Милевский: «Мне неинтересно следить за «Реалом» после того, как Роналду ушел в «Ювентус»

Милевский: «Мне неинтересно следить за «Реалом» после того, как Роналду ушел в «Ювентус»

3 апреля 2020, 09:11
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский объяснил, почему ему нравится форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду всегда нравился. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», я за это время не посмотрел ни одного матча «сливочных» полностью. Мне вообще неинтересно стало следить за мадридским клубом после того, как Роналду ушел.

Роналду очень успешный спортсмен, который ведет очень интересный образ жизни. Месси более не на публике, более спокойный, чисто спортсмен. А Криш постоянно где-то по ресторанам, фотографируют его, – сказал украинский футболист.

Источник: Ютуб-канал «Трендец»
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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koli4ka
1585907561
Ышо ЫкспэртЫ Ыз брестского дЫнамЫ здесь свои ЫнтЫрессЫ не проявляли...
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