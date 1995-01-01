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    Милевский: «Мне неинтересно следить за «Реалом» после того, как Роналду ушел в «Ювентус»

    Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский объяснил, почему ему нравится форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Роналду всегда нравился. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», я за это время не посмотрел ни одного матча «сливочных» полностью. Мне вообще неинтересно стало следить за мадридским клубом после того, как Роналду ушел.

    Роналду очень успешный спортсмен, который ведет очень интересный образ жизни. Месси более не на публике, более спокойный, чисто спортсмен. А Криш постоянно где-то по ресторанам, фотографируют его, – сказал украинский футболист.

    Источник: Ютуб-канал «Трендец»

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    Сегодня, 09:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1236

      koli4ka 53 минуты назад

      Ышо ЫкспэртЫ Ыз брестского дЫнамЫ здесь свои ЫнтЫрессЫ не проявляли...

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