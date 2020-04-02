«Аякс» пошутил в твиттере над Рамосом. Испанец ответил фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на пост, опубликованный в твиттере «Аякса», напоминающий о победе голландского клуба над мадридцами в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом году.
Пресс-служба клуба опубликовала фото с Душаном Тадичем и Рамосом, пропустившим ответную встречу в Мадриде. Испанец в ответ запостил фотографию, на которой он с четырьмя кубками Лиги чемпионов, выигранными в составе «Реала».
«Больше, чем ваш клуб», – написал Рамос.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- В розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19 «Аякс» добрался до полуфинала, где уступил «Тоттенхэму».
- Рамос выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
Источник: Твиттер «Аякса»