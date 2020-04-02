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    «Аякс» пошутил в твиттере над Рамосом. Испанец ответил фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов

    Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на пост, опубликованный в твиттере «Аякса», напоминающий о победе голландского клуба над мадридцами в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом году.

    Пресс-служба клуба опубликовала фото с Душаном Тадичем и Рамосом, пропустившим ответную встречу в Мадриде. Испанец в ответ запостил фотографию, на которой он с четырьмя кубками Лиги чемпионов, выигранными в составе «Реала».

    «Больше, чем ваш клуб», – написал Рамос.

    • В розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19 «Аякс» добрался до полуфинала, где уступил «Тоттенхэму».
    • Рамос выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

    Источник: Твиттер «Аякса»

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    02.04.2020 13:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 часов назад

      Больше чем клуб-это припев Барселоны, Рамос что переходит в барсу??)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1083

      FENIX-SL 5 часов назад

      ахахахахах
      нормально

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад


      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://chilp.it/393da40

      0
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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Хорошо, когда есть чем ответить

      4
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      ...
      Рейтинг: +605

      Makaweli > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      У Аякса тоже есть четыре кубка Лиги чемпионов

      0
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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 10 часов назад

      Рамос прав, у Аякса какие-то странные понты появились, стоило только провести один хороший сезон в ЛЧ. В этом году мы опять увидели старый-добрый Аякс уровня ЛЕ. И это же не единичный случай. В начале сезона аяксиды развезли сопли, что им
      бедным приходится проходить отбор к ЛЧ, как же так, они же были в полуфинале и что-то там заслужили. И что с того, правила есть правила. Зазвездились как-то очень быстро. Уже слили ЛЕ и Кубок Голландии. Чемпионство могут тоже проиграть АЗ. К чему понты, неясно, тем более, что опытный боец, а так легко корона на голове съехала набок.

      4
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      ...
      Рейтинг: +868

      loko-the_best > Cules2013 6 часов назад

      Когда у тебя забирают лидеров команды, которым они особо сильно не нужны, конечно, уровень игры упадет. Представь, что Месси уходит в какой-нибудь МанСити(до их дела), Тер Штеген в Баварию, Пике в МЮ, лазарет тот же, что сейчас, то что было бы с Барсой

      1
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      Рейтинг: +605

      Makaweli > Cules2013 5 часов назад

      Ты ведать молодой, не видел как Аякс брал в еврокубках всех, когда реал мадрид сопли жевал, Тупая политика Аякса довела до такого состояния клуб, ещё пару лет не продовали бы этот состав Реал Мадрид каждый год так отгребал бы, я это знаю и видел Великий Аякс который обыгрывал молодняком звездный Милан в финале ЛЧ, а на следующий сезон были раскуплены ведущие игроки, и всё же они дошли до финала, в 98 их состав раскупили почти полностью, но они дошли до полуфинала, прошлогодний состав собирался и наигрывался не один год, а в этом сезоне они сломались после игры с Челси где судья натворил делов, и таких делов судья творили против Аякса очень много раз!

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      Рейтинг: +1539

      Ден 781 > Makaweli 4 часа назад

      Школа футбольная у Аякса сильная, вот и весь секрет

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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 > loko-the_best 4 часа назад

      Ушли далеко не все лидеры. Точнее, всего пару человек. С Месси нечего сравнивать даже, хотя бы потому, что Аякс был силён командной игрой, и каждый второй был лидером команды и мог дать результат. Онана, Блинд, Нерес, Тадич, ван де Бек, Зиеш - все на месте, никто из них не ушёл прошлым летом или зимой.
      Потери только 2 - де Лигт и де Йонг, остальные, кто ушёл просто балласт. На замену пришли добротные ребята, в т.ч. и Промес, который хорошо зашёл. Так что отмазка про потерю лидеров не засчитывается. У ребят просто синдром второго сезона, и Тадич наглядно это подтвердил, они всё ещё ментально живут прошлым сезоном, вот и результат.

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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 > Makaweli 4 часа назад

      Историю Аякса я знаю, и клуб мне нравится в целом. Только причём тут подвиги 20-30 летней давности, когда речь идёт о двух последних сезонах и игроках, которые к тем временам не имеют вообще никакого отношения. Когда Аякс брал ЛЧ и Кубок УЕФА половина нынешнего Аякса не родилась, а вторая - пешком под стол ходила.
      Притянуто за уши у вас получилось.

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