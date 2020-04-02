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  • «Аякс» пошутил в твиттере над Рамосом. Испанец ответил фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов

«Аякс» пошутил в твиттере над Рамосом. Испанец ответил фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов

2 апреля 2020, 13:24
10

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на пост, опубликованный в твиттере «Аякса», напоминающий о победе голландского клуба над мадридцами в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом году.

Пресс-служба клуба опубликовала фото с Душаном Тадичем и Рамосом, пропустившим ответную встречу в Мадриде. Испанец в ответ запостил фотографию, на которой он с четырьмя кубками Лиги чемпионов, выигранными в составе «Реала».

«Больше, чем ваш клуб», – написал Рамос.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • В розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19 «Аякс» добрался до полуфинала, где уступил «Тоттенхэму».
  • Рамос выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Источник: Твиттер «Аякса»
Голландия. Эредивизие Испания. Примера Аякс Реал Рамос Серхио Тадич Душан
Комментарии (10)
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Cules2013
1585827316
Рамос прав, у Аякса какие-то странные понты появились, стоило только провести один хороший сезон в ЛЧ. В этом году мы опять увидели старый-добрый Аякс уровня ЛЕ. И это же не единичный случай. В начале сезона аяксиды развезли сопли, что им бедным приходится проходить отбор к ЛЧ, как же так, они же были в полуфинале и что-то там заслужили. И что с того, правила есть правила. Зазвездились как-то очень быстро. Уже слили ЛЕ и Кубок Голландии. Чемпионство могут тоже проиграть АЗ. К чему понты, неясно, тем более, что опытный боец, а так легко корона на голове съехала набок.
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DOCTOR PENALTY
1585828116
Хорошо, когда есть чем ответить
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Павел Буре
1585844308
Больше чем клуб-это припев Барселоны, Рамос что переходит в барсу??)))))
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Hektor 84
1585906359
Глупое сравнение от Насоса. У аякса их тоже четыре.
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