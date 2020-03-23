Глеб: «Белоруссии будто плевать, что другие турниры закрыли. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон к нам»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб высказался по поводу проведения чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса. По словам спортсмена, властям плевать на решения других стран.

«Из-за коронавируса закрыли еврокубки. Это правильно, УЕФА поступил верно. В Белоруссии на это всем будто плевать. Удивительно. Возможно, наш президент ждет дальнейшего развития ситуации.

Весь мир теперь смотрит за Высшей лигой. Когда НХЛ закрывали, многие хоккеисты поехали играть в Россию. Возможно, Криштиану Роналду и Лионель Месси доиграют сезон в Белоруссии, кто знает? Народ будет счастлив», – сказал Глеб The Sun.