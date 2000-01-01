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    Глеб: «Белоруссии будто плевать, что другие турниры закрыли. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон к нам»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб высказался по поводу проведения чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса. По словам спортсмена, властям плевать на решения других стран.

    «Из-за коронавируса закрыли еврокубки. Это правильно, УЕФА поступил верно. В Белоруссии на это всем будто плевать. Удивительно. Возможно, наш президент ждет дальнейшего развития ситуации.

    Весь мир теперь смотрит за Высшей лигой. Когда НХЛ закрывали, многие хоккеисты поехали играть в Россию. Возможно, Криштиану Роналду и Лионель Месси доиграют сезон в Белоруссии, кто знает? Народ будет счастлив», – сказал Глеб The Sun.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3731

      vladik12 1 час назад

      Саша, закусывай в следующий раз.

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