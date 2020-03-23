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  • Глеб: «Белоруссии будто плевать, что другие турниры закрыли. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон к нам»

Глеб: «Белоруссии будто плевать, что другие турниры закрыли. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон к нам»

23 марта 2020, 16:54
4

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб высказался по поводу проведения чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса. По словам спортсмена, властям плевать на решения других стран.

«Из-за коронавируса закрыли еврокубки. Это правильно, УЕФА поступил верно. В Белоруссии на это всем будто плевать. Удивительно. Возможно, наш президент ждет дальнейшего развития ситуации.

Весь мир теперь смотрит за Высшей лигой. Когда НХЛ закрывали, многие хоккеисты поехали играть в Россию. Возможно, Криштиану Роналду и Лионель Месси доиграют сезон в Белоруссии, кто знает? Народ будет счастлив», – сказал Глеб The Sun.

Источник: The Sun
Белоруссия. Высшая лига Испания. Примера Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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vladik12
1584971856
Саша, закусывай в следующий раз.
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Бухбух
1584984029
Месси и Роналду о существовании такой страны, наверно, не знают.
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koli4ka
1584984031
этот бывший просочился изо всех щелей!!! Ату его, ату!!!
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general.lizyukov
1584992689
А что там у вас, трупы тракторами закапывают? Давай всё остановим, потому что в италии не справляются.
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