Глеб: «Белоруссии будто плевать, что другие турниры закрыли. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон к нам»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб высказался по поводу проведения чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса. По словам спортсмена, властям плевать на решения других стран.
«Из-за коронавируса закрыли еврокубки. Это правильно, УЕФА поступил верно. В Белоруссии на это всем будто плевать. Удивительно. Возможно, наш президент ждет дальнейшего развития ситуации.
Весь мир теперь смотрит за Высшей лигой. Когда НХЛ закрывали, многие хоккеисты поехали играть в Россию. Возможно, Криштиану Роналду и Лионель Месси доиграют сезон в Белоруссии, кто знает? Народ будет счастлив», – сказал Глеб The Sun.
- Ранее по ситуации высказался игрок брестского «Динамо» Артем Милевский.
- По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
- Глеб завершил карьеру в марте.
Источник: The Sun