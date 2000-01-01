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    Милевский – о чемпионате Белоруссии: «Странно, но мы продолжаем играть. Нам за это платят деньги, решения принимают не футболисты»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский ответил на вопрос, почему чемпионат Белоруссии не отложили из-за пандемии коронавируса. По словам игрока, жизнь в стране протекает в обычном ключе.

    «Всем желаю здоровья в первую очередь и всего-всего. Что касается чемпионата Белоруссии, нам за это платят деньги, не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решения. Ждем второго тура. Пока все под контролем. Все это странно, но мы продолжаем играть. Одни, как говорят, из всех», – сказал Милевский.

    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
    • В Украине, гражданином которой является Милевский, заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
    • «Динамо» – действующий чемпион Белоруссии.

    Источник: ютуб-канал «ПРОФУТБОЛ»

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