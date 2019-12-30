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    Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча Кубка Белоруссии с БАТЭ (2:3) ударил дверь судейской комнаты.

    Сразу после матча специалист долго беседовал с арбитрами, а по пути в раздевалку ногой со всей силы нанес удар ногой по двери судейского кабинета, расположенного в подтрибунном помещении «Борисов-Арены». Момент попал на камеру видеонаблюдения.

    • В 1/4 финала Кубка Белоруссии БАТЭ по сумме двух матчей (2:1, 3:2) прошел «Динамо».
    • В июне Гуренко вернулся в минское «Динамо».
    • До этого экс-игрок московского «Локомотива» дважды тренировал минчан.

    Источник: «Прессбол»

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