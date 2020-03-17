Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча Кубка Белоруссии с БАТЭ (2:3) ударил дверь судейской комнаты.

Сразу после матча специалист долго беседовал с арбитрами, а по пути в раздевалку ногой со всей силы нанес удар ногой по двери судейского кабинета, расположенного в подтрибунном помещении «Борисов-Арены». Момент попал на камеру видеонаблюдения.