Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ

Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ

17 марта 2020, 14:28

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча Кубка Белоруссии с БАТЭ (2:3) ударил дверь судейской комнаты.

Сразу после матча специалист долго беседовал с арбитрами, а по пути в раздевалку ногой со всей силы нанес удар ногой по двери судейского кабинета, расположенного в подтрибунном помещении «Борисов-Арены». Момент попал на камеру видеонаблюдения.

  • В 1/4 финала Кубка Белоруссии БАТЭ по сумме двух матчей (2:1, 3:2) прошел «Динамо».
  • В июне Гуренко вернулся в минское «Динамо».
  • До этого экс-игрок московского «Локомотива» дважды тренировал минчан.

Источник: «Прессбол»
Белоруссия. Высшая лига Динамо Мн БАТЭ Гуренко Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+