Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча Кубка Белоруссии с БАТЭ (2:3) ударил дверь судейской комнаты.
Сразу после матча специалист долго беседовал с арбитрами, а по пути в раздевалку ногой со всей силы нанес удар ногой по двери судейского кабинета, расположенного в подтрибунном помещении «Борисов-Арены». Момент попал на камеру видеонаблюдения.
- В 1/4 финала Кубка Белоруссии БАТЭ по сумме двух матчей (2:1, 3:2) прошел «Динамо».
- В июне Гуренко вернулся в минское «Динамо».
- До этого экс-игрок московского «Локомотива» дважды тренировал минчан.
Источник: «Прессбол»