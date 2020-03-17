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  • Нападающий киевского «Динамо» Соль: «Все выглядит так, будто решается задача повысить страх населения»

Нападающий киевского «Динамо» Соль: «Все выглядит так, будто решается задача повысить страх населения»

17 марта 2020, 10:21
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Форвард киевского «Динамо» Фран Соль высказался об эпидемии коронавируса.

«Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.

Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период времени забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.

И если об этом задуматься, то все выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это все меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной», – заявил испанец.

  • Соль – воспитанник мадридского «Реала».
  • За «Динамо» выступает с 2019 года.

Источник: Dynamo.Kiev.ua
Украина. Премьер-лига Динамо К Соль Фран
Комментарии (3)
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Давид59
1584430449
Ну, конечно зАговор. Специально стращают. Строчкой выше новость, что половина "Валенсии" заразилась, а этому всё нипочём
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FanatSerj
1584434755
Логика в его словах есть, если от других болезней гибнут тысячи каждый день и всем как то пох, даже пятку не чешут, а тут столько кипиша и несоразмерных действий.
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