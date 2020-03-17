Нападающий киевского «Динамо» Соль: «Все выглядит так, будто решается задача повысить страх населения»

Форвард киевского «Динамо» Фран Соль высказался об эпидемии коронавируса.

«Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.

Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период времени забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.

И если об этом задуматься, то все выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это все меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной», – заявил испанец.