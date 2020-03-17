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    Нападающий киевского «Динамо» Соль: «Все выглядит так, будто решается задача повысить страх населения»

    Форвард киевского «Динамо» Фран Соль высказался об эпидемии коронавируса.

    «Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.

    Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период времени забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.

    И если об этом задуматься, то все выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это все меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной», – заявил испанец.

    • Соль – воспитанник мадридского «Реала».
    • За «Динамо» выступает с 2019 года.

    Источник: Dynamo.Kiev.ua

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    17.03.2020 10:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2020, 11:45

      Логика в его словах есть, если от других болезней гибнут тысячи каждый день и всем как то пох, даже пятку не чешут, а тут столько кипиша и несоразмерных действий.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > FanatSerj 17 марта 2020, 15:09

      Да правильно всё говорит.Чиновники любят в пугалки с народом играть и делать вид,что заботятся о людях,половина из которых благодаря им нищие.

      0
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 17 марта 2020, 11:14

      Солидарен с этим форвардом. Здесь много сопливой молодежи, но наверняка есть люди чуть постарше. Помните несколько лет назад эпидемию свиного гриппа? По всем канал ТВ кричали - Эпидемия!!! Каждый заболевший погибает!!! Спасайся кто может!!! Государства несли огромные расходы пополняя и так не пустые кошельки фармацевтических компаний. И какой итог? Кто нибудь смотрел статистику заболевших свиным гриппом? Оказалось эта статистика в разы скромнее, чем от обычного гриппа! А помните эпидемия лихорадки Эбола? А эпидемию птичьего гриппа? А эпидемию атипичной пневмонии? И каждый раз ТВ разгоняли массовую истерику. И каждый раз итог - обычная болезнь, которая лечится антибиотиками. Очень похоже и сейчас это продолжение программы обогащения фармацевтических компаний! Эти мрази играют на страхе людей и срубают бабло!
      Вы смотрели статистику заболевших в России? Заразилось порядка 60-70 человек. Сколько из них погибло? Ни одного!

      2
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > Semenycch 17 марта 2020, 15:50

      Нашел статистику! И вообще толковую статью. Читать всем!
      https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/30/83691-epidemii-veka

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 17 марта 2020, 10:34

      Ну, конечно зАговор. Специально стращают. Строчкой выше новость, что половина "Валенсии" заразилась, а этому всё нипочём

      -1
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > Давид59 17 марта 2020, 11:26

      Ты женская истеричка? Коронавирус это одна из форм обычного ОРЗ. И процент выздоравливающих очень высок. А подростки и дети вообще либо не заражаются либо легко переносят этот вирус. Этот форвард обладает обычным здравым смыслом. А правительство Москвы и ты - нет!

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > Semenycch 17 марта 2020, 15:51

      Нашел статистику по Коронавирусу. Процент выздоравливающих - 97,7%!

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