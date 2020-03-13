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РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Ахматом», чеченцы не выигрывают дома с августа

13 марта 2020, 21:23
27

В первом матче 22-го тура РПЛ «Динамо» одержало волевую победу в Грозном. Один из голов забил купленный летом у «Боруссии» Максимилиан Филипп.

«Ахмат» идет на последнем месте. Последний раз чеченский клуб побеждал в РПЛ на своем поле в августе.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев (Мбенг, 90+1), Раванелли (Бериша, 78), Роши, Глушаков, Харин, Визеу (Понсе, 58), Ильин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).

Предупреждения: Харин, 31; Раванелли, 45+2; Анхель, 48; Уциев, 50; Бериша, 79; Роши, 90+2 – Паршивлюк, 42; Комличенко, 90+5.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
Комментарии (27)
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AZ
1584123939
Теперь официально можно признать судя по турнирной таблице, что ахмат - это ДНО России!
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Kollljan
1584124000
Однозначно ФНЛ
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Хведя
1584124725
А вот я думаю, что под занавес тереки выберутся и затянут кого-то вместо себя, а сами выиграют в стыках. Разве, если Кадыров на команду уже наплевал.
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Рубинище
1584124884
Хороший результат. Динамо с победой
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portero
1584125252
Динамо неподвело, Ахмат в верном направлении идёт....
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FanatSerj
1584125411
Нервы потрепали, но ради 3-х очков можно и потерпеть )))
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sochi-2013
1584128335
Они знали, приглашая Шалимова, как кратчайшим путем попасть в ФНЛ.
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zigbert
1584131775
Динамо с победой! Хотя Ахмат и открыл счет, все же сумели переломить ход поединка.
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Чец
1584135997
Молодцы, Динамо! Спасибо за победу,начинаем восстанавливаться.
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serppion
1584142396
Глушаков в любой команде вроде открытой форточки на подводной лодке. Он уже символ капута.
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