РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Ахматом», чеченцы не выигрывают дома с августа

В первом матче 22-го тура РПЛ «Динамо» одержало волевую победу в Грозном. Один из голов забил купленный летом у «Боруссии» Максимилиан Филипп.

«Ахмат» идет на последнем месте. Последний раз чеченский клуб побеждал в РПЛ на своем поле в августе.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев (Мбенг, 90+1), Раванелли (Бериша, 78), Роши, Глушаков, Харин, Визеу (Понсе, 58), Ильин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).

Предупреждения: Харин, 31; Раванелли, 45+2; Анхель, 48; Уциев, 50; Бериша, 79; Роши, 90+2 – Паршивлюк, 42; Комличенко, 90+5.

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