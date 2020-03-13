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    РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Ахматом», чеченцы не выигрывают дома с августа

    В первом матче 22-го тура РПЛ «Динамо» одержало волевую победу в Грозном. Один из голов забил купленный летом у «Боруссии» Максимилиан Филипп.

    «Ахмат» идет на последнем месте. Последний раз чеченский клуб побеждал в РПЛ на своем поле в августе.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев (Мбенг, 90+1), Раванелли (Бериша, 78), Роши, Глушаков, Харин, Визеу (Понсе, 58), Ильин.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).

    Предупреждения: Харин, 31; Раванелли, 45+2; Анхель, 48; Уциев, 50; Бериша, 79; Роши, 90+2 – Паршивлюк, 42; Комличенко, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2020 21:23
    Комментарии54
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      Рейтинг: +1471

      klim2m 1 час назад

      Не побеждали и нечего начинать )))

      1
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      Рейтинг: +697

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      болел динамо с победой. ахмату побед. вам бы тренера путнего.

      0
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      Рейтинг: +317

      RJM555 3 часа назад

      Динамо с победой!!! Очень нужная победа!

      0
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      Рейтинг: +3028

      Каратель 4 часа назад

      Ахмат не выигрывает, потому что у них порча,проклятый миллионами глушак

      0
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      Рейтинг: +1471

      klim2m > Каратель 56 минут назад

      Помнится был такой еще у нас в Ростове, Дьяков, как ушол так и началась у него полоса визения )))) как говорится предал раз- предаст и второй))

      0
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      Рейтинг: +1088

      evgevg13 7 часов назад

      Динамо молодцы!!!

      2
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      Рейтинг: +2894

      serppion 9 часов назад

      Может, уже пора позвать попов и освятить Ахмат?

      0
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      Рейтинг: +2894

      serppion 9 часов назад

      Глушаков в любой команде вроде открытой форточки на подводной лодке. Он уже символ капута.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Чец 11 часов назад

      Молодцы, Динамо! Спасибо за победу,начинаем восстанавливаться.

      3
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      Рейтинг: +9965

      KLIM777 11 часов назад

      ахмату пора в фнл

      4
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      Рейтинг: +317

      RJM555 > KLIM777 3 часа назад

      мне кажется шансов у них на другое нет

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      Рейтинг: +448

      Fju-2 12 часов назад

      Если бы у Динамо были болельщики, то праздновали бы с обнаженными торсами)

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