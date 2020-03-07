АПЛ. «Арсенал» победил «Вест Хэм», «Ньюкасл» – «Саутгемптон» и другие результаты

«Арсенал» по-прежнему не проиграл в АПЛ ни одного матча в 2020 году – в очередном туре лондонцы победили в дерби. Гол забил форвард Александр Ляказетт.
В другой встрече «Ньюкасл» в большинстве победил «Саутгемптон». В матче выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Арсенал – Вест Хэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ляказетт, 78.
Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Айю, 28.
Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Сен-Максимен, 79.
Удаления: Дженепо, 28 – нет.
Шеффилд Юнайтед – Норвич – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шарп, 36.
Источник: Бомбардир.ру