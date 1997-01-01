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    АПЛ. «Арсенал» победил «Вест Хэм», «Ньюкасл» – «Саутгемптон» и другие результаты

    «Арсенал» по-прежнему не проиграл в АПЛ ни одного матча в 2020 году – в очередном туре лондонцы победили в дерби. Гол забил форвард Александр Ляказетт.

    В другой встрече «Ньюкасл» в большинстве победил «Саутгемптон». В матче выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Арсенал – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ляказетт, 78.

    Вулверхэмптон – Брайтон – 0:0

    Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Айю, 28.

    Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сен-Максимен, 79.

    Удаления: Дженепо, 28 – нет.

    Шеффилд Юнайтед – Норвич – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шарп, 36.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2002

      Борат 1 час назад

      Че та я не понял арсенал выиграл у вест хэма или проиграл оренбургу ???
      Гыгы

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