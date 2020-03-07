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АПЛ. «Арсенал» победил «Вест Хэм», «Ньюкасл» – «Саутгемптон» и другие результаты

7 марта 2020, 19:56

«Арсенал» по-прежнему не проиграл в АПЛ ни одного матча в 2020 году – в очередном туре лондонцы победили в дерби. Гол забил форвард Александр Ляказетт.

В другой встрече «Ньюкасл» в большинстве победил «Саутгемптон». В матче выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Арсенал – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ляказетт, 78.

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:0

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Айю, 28.

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сен-Максимен, 79.

Удаления: Дженепо, 28 – нет.

Шеффилд Юнайтед – Норвич – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шарп, 36.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Вест Хэм Вулверхэмптон Брайтон Кристал Пэлас Уотфорд Саутгемптон Ньюкасл Шеффилд Юнайтед Норвич Сити
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