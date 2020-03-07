Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал - Вест Хэм

07.03.2020, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 29 тур Арсенал - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
9 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Арсенал
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Арсенал 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
22 апреля, воскресенье 15:30 Арсенал 4:1 Вест Хэм
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 0:0 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/4 финала
19 декабря, вторник 22:45 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Арсенал 3:0 Вест Хэм
14 тур
3 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 1:5 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 14:45 Вест Хэм 3:3 Арсенал
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Арсенал 0:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
15 апреля, вторник 22:45 Арсенал 3:1 Вест Хэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
23 января, среда 23:45 Арсенал 5:1 Вест Хэм
7 тур
6 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Арсенал
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Вест Хэм
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Вест Хэм 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
3 января, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Арсенал 0:0 Вест Хэм
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 18:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
...
  • Читайте нас: 