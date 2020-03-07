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  • Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль», если бы вышел в финал ЛЧ в прошлом сезоне»

Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль», если бы вышел в финал ЛЧ в прошлом сезоне»

7 марта 2020, 08:40
10

Нападающий «Аякса» Душан Тадич считает, что его команда выиграла бы Лигу чемпионов в прошлом сезоне, если бы играла в финале турнира вместо «Тоттенхэма».

«Многое бы отдал, чтобы стереть из памяти тот полуфинальный матч. До сих пор не могу понять, как мы могли проиграть тогда «Тоттенхэму».

Если бы «Аякс» взял то, что ему причиталось, он победил бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ. Мы бы не играли так плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы более вдохновенно, чем «Ливерпуль». Игроки «Аякса» были настолько уверены в себе, что против такой силы у «Ливерпуля» не нашлось бы адекватной защиты», – сказал Тадич.

  • «Аякс» в первом матче 1/2 финала ЛЧ в прошлом сезоне выиграл у «Тоттенхэма» в гостях (1:0).
  • Дома амстердамцы вели к перерыву со счетом 2:0, но во втором тайме пропустили трижды, в том числе в компенсированное время.
  • В финале турнира «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» (0:2).

Источник: B92
Лига чемпионов Голландия. Эредивизие Аякс Ливерпуль Тоттенхэм Тадич Душан
Комментарии (10)
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ab15488
1583562102
От скромности он точно не умрёт))
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Красный май
1583564209
Остаётся теперь только рассуждать. А матч и впрямь бы был огонь.
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JackBruce
1583567618
Все будет хорошо, это ведь не коронавирус...
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Derzkiy1
1583567841
Это у него такое мнение сложилось , после последнего поражения ?
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Torvald64
1583571356
Мы бы им дали, если б они нас догнали
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Бардюр
1583577568
Как в известной поговорке : если бы у бабушки были кокушки, то она была бы дедушкой.
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Cules2013
1583581254
ну приехали... а если бы ещё Барса не влетела Ливеру 0-4, а если бы Дембель забил бы почти в пустые ворота, а если... Нынешний Аякс похоже не понял, что у него получилось выстрелить на короткой дистанции, а теперь наступают суровые будни, когда нужно доказывать свой статус стабильной игрой, а тут ещё и лидеров команды распродают постоянно. Тадич забывается
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NEONFOL
1583590748
вот если бы у бабушки был ....уй, она была бы дедушкой
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Makaweli
1583604428
Не знаю как бы сыграли они в финале, но знаю одно, Тоттенхэм был в финале мягко говоря нулевой, и Аякс сыграл бы на сто процентов лучше чем Тоттенхэм, да и финал ЛЕ тоже был убогим. И не надо тут умничать, если, да как бы
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