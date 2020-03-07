Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль», если бы вышел в финал ЛЧ в прошлом сезоне»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич считает, что его команда выиграла бы Лигу чемпионов в прошлом сезоне, если бы играла в финале турнира вместо «Тоттенхэма».

«Многое бы отдал, чтобы стереть из памяти тот полуфинальный матч. До сих пор не могу понять, как мы могли проиграть тогда «Тоттенхэму».

Если бы «Аякс» взял то, что ему причиталось, он победил бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ. Мы бы не играли так плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы более вдохновенно, чем «Ливерпуль». Игроки «Аякса» были настолько уверены в себе, что против такой силы у «Ливерпуля» не нашлось бы адекватной защиты», – сказал Тадич.