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    Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль», если бы вышел в финал ЛЧ в прошлом сезоне»

    Нападающий «Аякса» Душан Тадич считает, что его команда выиграла бы Лигу чемпионов в прошлом сезоне, если бы играла в финале турнира вместо «Тоттенхэма».

    «Многое бы отдал, чтобы стереть из памяти тот полуфинальный матч. До сих пор не могу понять, как мы могли проиграть тогда «Тоттенхэму».

    Если бы «Аякс» взял то, что ему причиталось, он победил бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ. Мы бы не играли так плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы более вдохновенно, чем «Ливерпуль». Игроки «Аякса» были настолько уверены в себе, что против такой силы у «Ливерпуля» не нашлось бы адекватной защиты», – сказал Тадич.

    • «Аякс» в первом матче 1/2 финала ЛЧ в прошлом сезоне выиграл у «Тоттенхэма» в гостях (1:0).
    • Дома амстердамцы вели к перерыву со счетом 2:0, но во втором тайме пропустили трижды, в том числе в компенсированное время.
    • В финале турнира «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: B92

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 42 минуты назад

      Остаётся теперь только рассуждать. А матч и впрямь бы был огонь.

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      Рейтинг: +126

      ab15488 1 час назад

      От скромности он точно не умрёт))

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