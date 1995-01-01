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    Черчесов: «Непопадание на практически домашний Евро было бы большой неудачей»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о чемпионате Европы 2020 года.

    «Чемпионат Европы для нас практически домашний. Если бы не попали, это была бы большая неудача. Планка у нас достаточно высокая, стараемся ниже неe не опускаться. Качественно провели отборочный цикл.

    У нас многие игроки поменялись после чемпионата мира. На последнем сборе было 9-10 человек с того турнира. К тому же на последнем сборе были представители 14 клубов, всe открыто. Вы видите, что билеты на наши матчи везде проданы. Стараемся ездить по городам: не посетили только Волгоград и Екатеринбург. Возможно, постараемся исправить это во время Лиги наций.

    Жеребьeвка Евро-2020 такая, какая она есть. Понятно, что бельгийцы неслучайно на первой строчке рейтинге ФИФА. Мы с ними сыграли два матча в отборе: первый в закрытый футбол, второй в открытый, потому что ситуация подталкивала. Проверили себя. Но надо концентрироваться на себе, мы знаем, кто мы такие, знаем наши сильные стороны.

    Сбор перед турниром поможет подтянуть команду во всех компонентах. Главное, чтобы не было травм, потому что есть игроки, которые определяют лицо команды. Поэтому самое важное, чтобы здесь всe было нормально», – сказал Черчесов.

    Источник: «Чемпионат»

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