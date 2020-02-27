Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом», Рамос получил прямую красную карточку

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, причем англичане по ходу встречи уступали. Победный мяч забил Кевин Де Брюйне.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей еще не уступал ни разу. Ответная игра состоится в марте.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Иско, 60; 1:1 – Жезус, 78; 1:2 – Де Брюйне, 83 (с пенальти).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич (Лукас, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Йович, 84), Менди, Винисиус (Бэйл, 75).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, (Фернандиньо, 33), Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Б. Силва (Стерлинг, 73), Жезус.

Предупреждения: Вальверде, 48; Модрич, 54 – Менди, 29.

Удаления: Рамос, 86 – нет.

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