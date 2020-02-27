Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом», Рамос получил прямую красную карточку

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом», Рамос получил прямую красную карточку

27 февраля 2020, 00:51
24

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, причем англичане по ходу встречи уступали. Победный мяч забил Кевин Де Брюйне.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей еще не уступал ни разу. Ответная игра состоится в марте.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Иско, 60; 1:1 – Жезус, 78; 1:2 – Де Брюйне, 83 (с пенальти).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич (Лукас, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Йович, 84), Менди, Винисиус (Бэйл, 75).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, (Фернандиньо, 33), Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Б. Силва (Стерлинг, 73), Жезус.

Предупреждения: Вальверде, 48; Модрич, 54 – Менди, 29.

Удаления: Рамос, 86 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Рамос Серхио
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1582754085
Ну что сказать, юве дома выиграет я уверен. а реал - до свидос, доигрывайте в чемпе, тут без шансов. Без рамоса и победить на поле сити будет тяжело, да нужно и не просто побеждать. Реал был похуже сити в плане моментов ,но по игре не плох. Нахрена этот подкат от карвахаля нужен был не понимаю...
Ответить
falanor
1582755187
каждый третий пас назад на вратаря, мертвый Иско играл до последнего, дома при своих болельщиках так трусливо сыграть. просто стыд. вместо того чтоб бежать вперед чего то ждали всю игру, и разбегались тока когда 1-2 стало. повезло что МС не все свои моменты реализовал, там вообще должно быть 5-1. почему замены пошли тока на 75-78 минутах тоже большой вопрос, половину напа надо было еще на 60 менять
Ответить
koli4ka
1582756383
Жаль Реал,но надежда умирает последней,думаю в Манчестере будут сюрпризы от Зидана, Кроос и Марсело выстрелят...
Ответить
Saracen Jr
1582757112
Классный матч. Ну и как ожидалось, голы будут забиты либо после ошибок ( как забил реал), либо после потери концентрации и расслабления ( голы сити). У сити была куча моментов, да у реала тоже не мало, но реализация... оставляет желать лучшего. Результат более чем справедливый, реал был хорош, но не во всем и не всегда. Шанс на камбек? Матч в Англии и я не думаю, что гвардиола и сити такие андердоги, чтоб сыграть как псж в прошлой лч. Поэтому шансов у реала очень мало. Плюс, нападение такое себе. Бензему накрывают, весь матч не был заметен, винисиус с элементарной позиции попасть не может, а иско и бэйл пленные даже дома
Ответить
Drapik
1582759124
Хана Реалу. 2:0 в Манчестере будет.
Ответить
portero
1582760693
как то ожидалась от МС победа.
Ответить
JTherry
1582788856
перемудрил Зидан с тактикой... МС был хорош во всех компонентах игры, даже после забитого гола Иско, на показалось, что "игра сделана", каждая контратака МС таила опасность гораздо большую, чем атаки Реала, и если бы не Куртуа, быть разгрому... что будет на Этихаде, загадка
Ответить
ilichkadr
1582792692
У Реала шансов нет. В ответной игре «МанСити» будет лучше мотивирован, поскольку никогда не выигрывал ЛЧ. В связи с решением УЕФА об отстранении им необходимо выиграть этот приз.
Ответить
Rus9I
1582795845
Жаль не удалось посмотреть матч, только обзор. Но даже по нему видно, что сити были более заряжены на игру. Ну а Рамос, мог бы надежнее сыграть в эпизоде с голом. А вот фол на красную, оправдан на 100% Он так сказать, оставил шансы в ответной игре. Тем интереснее будет ответный матч)))
Ответить
zigbert
1582803358
До забитого гола команды осторожничали. Дальше уже пошел открытый футбол ,где у Ман Сити было больше возможностей. Удаление Рамоса пожалуй было ключевым моментом. Трудно будет Реалу в ответной игре. Для нужной победы придется совершать подвиг.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+