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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом», Рамос получил прямую красную карточку

    «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, причем англичане по ходу встречи уступали. Победный мяч забил Кевин Де Брюйне.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей еще не уступал ни разу. Ответная игра состоится в марте.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Иско, 60; 1:1 – Жезус, 78; 1:2 – Де Брюйне, 83 (с пенальти).

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич (Лукас, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Йович, 84), Менди, Винисиус (Бэйл, 75).

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, (Фернандиньо, 33), Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Б. Силва (Стерлинг, 73), Жезус.

    Предупреждения: Вальверде, 48; Модрич, 54 – Менди, 29.

    Удаления: Рамос, 86 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +37547

      portero 4 минуты назад

      как то ожидалась от МС победа.

      0
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      Рейтинг: +278

      Drapik 30 минут назад

      Хана Реалу. 2:0 в Манчестере будет.

      0
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      Рейтинг: +2164

      SarJr 1 час назад

      Классный матч. Ну и как ожидалось, голы будут забиты либо после ошибок ( как забил реал), либо после потери концентрации и расслабления ( голы сити). У сити была куча моментов, да у реала тоже не мало, но реализация... оставляет желать лучшего. Результат более чем справедливый, реал был хорош, но не во всем и не всегда. Шанс на камбек? Матч в Англии и я не думаю, что гвардиола и сити такие андердоги, чтоб сыграть как псж в прошлой лч. Поэтому шансов у реала очень мало. Плюс, нападение такое себе. Бензему накрывают, весь матч не был заметен, винисиус с элементарной позиции попасть не может, а иско и бэйл пленные даже дома

      2
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      Рейтинг: +1197

      koli4ka 1 час назад

      Жаль Реал,но надежда умирает последней,думаю в Манчестере будут сюрпризы от Зидана, Кроос и Марсело выстрелят...

      0
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      Рейтинг: +163

      falanor 1 час назад

      каждый третий пас назад на вратаря, мертвый Иско играл до последнего, дома при своих болельщиках так трусливо сыграть. просто стыд. вместо того чтоб бежать вперед чего то ждали всю игру, и разбегались тока когда 1-2 стало. повезло что МС не все свои моменты реализовал, там вообще должно быть 5-1. почему замены пошли тока на 75-78 минутах тоже большой вопрос, половину напа надо было еще на 60 менять

      3
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      Рейтинг: +9365

      DeStar > falanor 1 час назад

      ну пасы назад потому что сити давил, сити сам эдерсона в игру включал , пожалуй, больше чем реал куртуа. Иско ... да не был о мертвым, мертвый был больше бензема, иско играл и в атаке и в центре и в защите помогал, он не нападающий, а вот бензема по сути головой раз ударил за матч и все. Вини как всегда, умеет много всего но только не "голы", да, сити мог и крупнее выиграть, тут не поспоришь, я вот не понял выход бэйла вместо иско ,тогда реал вел 1-0 ,нахрена выпускать игрока атаки когда нужно больше сдерживать соперника, а бэйл худший игрок реала по желанию игры в обороне, остальные замены можно было и не делать как по мне, выпускать некого, и уж точно не йовичу и васкесу переворачивать игру

      3
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      Рейтинг: +1748

      Борат 1 час назад

      Без ныряльды не может лысый физрук.... стыдно за сливочную клоаку!
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +2636

      TOMSON 1 час назад

      Голы Сити на тоненького (возможно был толчок, возможно стерлинг слишком далеко отпустил мяч), но в целом Сити был сильнее. На что рассчитывал Реал играя дома мне не понятно. Очень качественно конечно, но очень беззубо играл Реал.

      0
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      Рейтинг: +9365

      DeStar 1 час назад

      Ну что сказать, юве дома выиграет я уверен. а реал - до свидос, доигрывайте в чемпе, тут без шансов. Без рамоса и победить на поле сити будет тяжело, да нужно и не просто побеждать. Реал был похуже сити в плане моментов ,но по игре не плох. Нахрена этот подкат от карвахаля нужен был не понимаю...

      2
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      Рейтинг: +3022

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      это лч ! и у реала все еще есть шансы !

      1
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      Рейтинг: +9365

      DeStar > dinar7777dinar 1 час назад

      в теории есть, но
      1. По игре они хуже были сегодня и вряд ли будут лучше в гостях
      2. Сити будет сушить, а я видел в последних матчах апл как они сушат, так даже атлетико мадрид стыдится делать
      3. Реалу нужно забивать дважды на этихаде - вряд ли
      4. Да еще и Рамоса нет..
      И это все против реала, а ЗА? а за ничего)

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      Рейтинг: +271

      kliker > DeStar 30 минут назад

      За - не будет Рамоса).

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