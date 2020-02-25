«СЭ»: Умяров повредил голеностоп. Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение голеностопа, сообщает «Спорт-Экспресс».
Игрок вернется к занятиям по индивидуальной программе на этой или следующей неделе.
По информации Sport24, Умяров пропустит матч с «Динамо» в 20-м туре РПЛ, который пройдет 29 февраля.
- 19-летний хавбек не принимал участие в субботнем товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).
- В этом сезоне РПЛ Умяров провел 10 матчей.
Шюррле, Ларссон и Умяров вернутся в общую группу «Спартака» на третьем сборе
Источник: «Спорт-Экспресс»