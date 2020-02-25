«СЭ»: Умяров повредил голеностоп. Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение голеностопа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок вернется к занятиям по индивидуальной программе на этой или следующей неделе.

По информации Sport24, Умяров пропустит матч с «Динамо» в 20-м туре РПЛ, который пройдет 29 февраля.

19-летний хавбек не принимал участие в субботнем товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).

В этом сезоне РПЛ Умяров провел 10 матчей.

Шюррле, Ларссон и Умяров вернутся в общую группу «Спартака» на третьем сборе