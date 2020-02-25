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  • «СЭ»: Умяров повредил голеностоп. Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Динамо»

«СЭ»: Умяров повредил голеностоп. Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Динамо»

25 февраля 2020, 15:57
8

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение голеностопа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок вернется к занятиям по индивидуальной программе на этой или следующей неделе.

По информации Sport24, Умяров пропустит матч с «Динамо» в 20-м туре РПЛ, который пройдет 29 февраля.

  • 19-летний хавбек не принимал участие в субботнем товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).
  • В этом сезоне РПЛ Умяров провел 10 матчей.

Шюррле, Ларссон и Умяров вернутся в общую группу «Спартака» на третьем сборе

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (8)
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Axe111
1582638008
ВОТ ЭТО ДАААААА......
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derrik2000
1582639026
Вот не везёт парню, так не везёт! ((( Наравне с Глушенковым - ТАЛАНТЛИВЕЙШИЕ игроки!
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oyabun
1582639304
Умярову, конечно, здоровья, но он молодой, всё у него еще впереди, а вот для Зобнина шанс показать что он лучше в центре поля. Посмотрим.
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zigbert
1582644756
Играть есть кому. А Наилю здоровья!
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vka1970
1582652738
Наиль выздоравливай поскорее....
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Ziklop
1582660188
Здоровья и больше не хворать.
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