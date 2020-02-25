Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «СЭ»: Умяров повредил голеностоп. Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение голеностопа, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игрок вернется к занятиям по индивидуальной программе на этой или следующей неделе.

    По информации Sport24, Умяров пропустит матч с «Динамо» в 20-м туре РПЛ, который пройдет 29 февраля.

    • 19-летний хавбек не принимал участие в субботнем товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).
    • В этом сезоне РПЛ Умяров провел 10 матчей.

    Шюррле, Ларссон и Умяров вернутся в общую группу «Спартака» на третьем сборе

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2020 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop 25 февраля 2020, 22:49

      Здоровья и больше не хворать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 февраля 2020, 20:45

      Наиль выздоравливай поскорее....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2020, 18:32

      Играть есть кому. А Наилю здоровья!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 февраля 2020, 17:01

      Умярову, конечно, здоровья, но он молодой, всё у него еще впереди, а вот для Зобнина шанс показать что он лучше в центре поля. Посмотрим.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 25 февраля 2020, 16:57

      Вот не везёт парню, так не везёт! (((
      Наравне с Глушенковым - ТАЛАНТЛИВЕЙШИЕ игроки!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 февраля 2020, 16:40

      ВОТ ЭТО ДАААААА......

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11