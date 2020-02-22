Сарри или Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» изучает возможность смены главного тренера по окончании текущего сезона.
По информации журналиста Николо Скиры, заменить Томаса Тухеля может либо Маурицио Сарри, либо Массимилиано Аллегри.
- Контракт Тухеля с «ПСЖ» рассчитан до июня 2021 года.
- Сарри сейчас возглавляет «Ювентус».
- Аллегри покинул туринский клуб прошлым летом и с тех пор остается безработным.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (63,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.