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  • Сарри или Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ»

Сарри или Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ»

22 февраля 2020, 10:21

Руководство «ПСЖ» изучает возможность смены главного тренера по окончании текущего сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, заменить Томаса Тухеля может либо Маурицио Сарри, либо Массимилиано Аллегри.

  • Контракт Тухеля с «ПСЖ» рассчитан до июня 2021 года.
  • Сарри сейчас возглавляет «Ювентус».
  • Аллегри покинул туринский клуб прошлым летом и с тех пор остается безработным.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (63,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 ПСЖ Аллегри Массимилиано Сарри Маурицио
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