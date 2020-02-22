Журналист Карпов: «Спартак» и «Зенит» отказались подписывать Рами. Француз перешел в «Сочи»

Защитник Адиль Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», сообщает бывший журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

По его информации, представители француза предлагали услуги своего клиента московскому и петербургскому клубам, но те ответили отказом.

34-летний футболист просил зарплату в размере двух миллионов евро в год чистыми. В итоге он заключил контракт с «Сочи», однако с окладом существенно меньше.

Соглашение Рами с аутсайдером РПЛ рассчитан до конца сезона.

Последним клубом центрбека был «Фенербахче».

Рами – чемпион мира 2018 года.

«Сочи» заявил Рами на РПЛ