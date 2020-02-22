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  • Журналист Карпов: «Спартак» и «Зенит» отказались подписывать Рами. Француз перешел в «Сочи»

Журналист Карпов: «Спартак» и «Зенит» отказались подписывать Рами. Француз перешел в «Сочи»

22 февраля 2020, 09:17
6

Защитник Адиль Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», сообщает бывший журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

По его информации, представители француза предлагали услуги своего клиента московскому и петербургскому клубам, но те ответили отказом.

34-летний футболист просил зарплату в размере двух миллионов евро в год чистыми. В итоге он заключил контракт с «Сочи», однако с окладом существенно меньше.

  • Соглашение Рами с аутсайдером РПЛ рассчитан до конца сезона.
  • Последним клубом центрбека был «Фенербахче».
  • Рами – чемпион мира 2018 года.

«Сочи» заявил Рами на РПЛ

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Сочи Рами Адиль
Комментарии (6)
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Gek Dement
1582354605
34 года, новый лимит на легионеров. Зачем он вообще кому то нужен даже и Сочи?
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Plyash
1582364476
Дочерняя команда поимела Рами.Ларчик просто открывается,через годик Рами окажется в составе Зеньки даром,ну или за копейки.
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piligrim1986
1582371170
ибо днище уже
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vka1970
1582385827
Значит ни тем ни этим не годен.Всё просто как дважды два четыре.
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