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    Журналист Карпов: «Спартак» и «Зенит» отказались подписывать Рами. Француз перешел в «Сочи»

    Защитник Адиль Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», сообщает бывший журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

    По его информации, представители француза предлагали услуги своего клиента московскому и петербургскому клубам, но те ответили отказом.

    34-летний футболист просил зарплату в размере двух миллионов евро в год чистыми. В итоге он заключил контракт с «Сочи», однако с окладом существенно меньше.

    • Соглашение Рами с аутсайдером РПЛ рассчитан до конца сезона.
    • Последним клубом центрбека был «Фенербахче».
    • Рами – чемпион мира 2018 года.

    «Сочи» заявил Рами на РПЛ

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3277

      Gek Dement 6 минут назад

      34 года, новый лимит на легионеров. Зачем он вообще кому то нужен даже и Сочи?

      0
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      Рейтинг: -103

      Фанат Рубина > Gek Dement 52 секунды назад

      ну у сочей проблем с лимитом нет. у них ли бо русские в составе ли бо армяне 2.. а они с нового сезона больше не леги

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      Рейтинг: +469

      Литейный4 17 минут назад

      Для Зенита слишком слабый игрок, свиньи для него слишком слабы. В Сочи в самый раз. Гыгыгы

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