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Яровинский: «Тарасов не растерял своих лучших качеств»

18 февраля 2020, 12:12
5

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым до конца сезона.

«Тарасов опытный футболист, у нас молодая команда, учитывая не простую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в команде. Несмотря на то, что у Дмитрия была пауза в футболе, в связи с травмой, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», – сказал Яровинский.

  • Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал Тарасова.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Тарасов Дмитрий Яровинский Олег
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1582017260
Да, всё также стабильно и качественно вызывает испанский стыд у окружающих.
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boroda82
1582023129
Главные из них - чувство юмора и .....в воде не тонуть)))
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Черкизовский Кот
1582026801
Конечно не растерял! Чтобы растерять хорошие качества, для начала их нужно иметь.
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3a zenit
1582029048
а они унего были б л я ть???Рыгать охота от таких с у ка новостей.
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Plyash
1582047760
Не было мозгов,и нечего начинать. Не расслышал,чего он там не расстерял ?
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