Яровинский: «Тарасов не растерял своих лучших качеств»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым до конца сезона.

«Тарасов опытный футболист, у нас молодая команда, учитывая не простую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в команде. Несмотря на то, что у Дмитрия была пауза в футболе, в связи с травмой, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», – сказал Яровинский.

Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал Тарасова.

Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»