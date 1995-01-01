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    Яровинский: «Тарасов не растерял своих лучших качеств»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым до конца сезона.

    «Тарасов опытный футболист, у нас молодая команда, учитывая не простую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в команде. Несмотря на то, что у Дмитрия была пауза в футболе, в связи с травмой, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», – сказал Яровинский.

    • Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал Тарасова.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

    Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      boroda82 16 минут назад

      Главные из них - чувство юмора и .....в воде не тонуть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      Борат 1 час назад

      он по-прежнему любит деньги и путина !
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4222

      Viper for CSKA 1 час назад

      Да, всё также стабильно и качественно вызывает испанский стыд у окружающих.

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