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Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»

18 февраля 2020, 11:02
3

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов дал первый комментарий после подписания контракта с казанским клубом.

«Во-первых – я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой, неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс. Самая главная цель – завоевать место в основном составе. Конкуренция очень большая, качественные, квалифицированные игроки. У меня две цели – играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде.

У нас были индивидуальные беседы с тренером. Пусть это останется между нами. Моя задача не подвести тренера и команду.

Я много лет провел в «Локомотиве», видел много разных тренеров и коллективов. Но в «Рубине» за первый сбор увидел, что команда сплотилась, хорошая атмосфера. Это все, конечно, зависит от тренера», – заявил Тарасов.

  • Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал Дмитрия Тарасова.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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Plyash
1582016220
Слуцу безмозглому спасибо,а не Рубину.Весь хлам собрал.
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Chernyi Lis
1582036946
опыт хороший и главное бузова мозги уже не будет сносить...все будет норм в полузащите как оправится..
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