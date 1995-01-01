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    Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов дал первый комментарий после подписания контракта с казанским клубом.

    «Во-первых – я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой, неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс. Самая главная цель – завоевать место в основном составе. Конкуренция очень большая, качественные, квалифицированные игроки. У меня две цели – играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде.

    У нас были индивидуальные беседы с тренером. Пусть это останется между нами. Моя задача не подвести тренера и команду.

    Я много лет провел в «Локомотиве», видел много разных тренеров и коллективов. Но в «Рубине» за первый сбор увидел, что команда сплотилась, хорошая атмосфера. Это все, конечно, зависит от тренера», – заявил Тарасов.

    • Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал Дмитрия Тарасова.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1923

      playsh 10 минут назад

      Слуцу безмозглому спасибо,а не Рубину.Весь хлам собрал.

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      Рейтинг: +1666

      Борат 50 минут назад

      «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс! Слава Путину! Коронавирус не пройдёт!» сказал воспитанник спартака дмитрий тарасов.
      гы-гы

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