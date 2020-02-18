Тарасов: «Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов дал первый комментарий после подписания контракта с казанским клубом.

«Во-первых – я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой, неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне шанс. Самая главная цель – завоевать место в основном составе. Конкуренция очень большая, качественные, квалифицированные игроки. У меня две цели – играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде.

У нас были индивидуальные беседы с тренером. Пусть это останется между нами. Моя задача не подвести тренера и команду.

Я много лет провел в «Локомотиве», видел много разных тренеров и коллективов. Но в «Рубине» за первый сбор увидел, что команда сплотилась, хорошая атмосфера. Это все, конечно, зависит от тренера», – заявил Тарасов.