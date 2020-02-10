Журналист Егоров: «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2 – 2,5 миллиона рублей в месяц»

Тульский «Арсенал» предложил форварду «Зенита» Александру Кокорину более выгодные финансовые условия, чем игрок сейчас имеет в Санкт-Петербурге. Туляки пытаются уговорить нападающего на трансфер.

«Кокорин пока не дал согласия тульскому «Арсеналу». Игрок на сборах в Турции приезжал в отель к тулякам в гости. Тула ждeт положительного ответа от футболиста, готова на аренду, зарплата Кокорина может возрасти с 20 зенитовских тысяч до, как говорят, суммы около 2 – 2,5 миллионов рублей в месяц.

Если Кокорин даeт положительный ответ, Тула попытается решить вопрос. Как? Ответ можно найти в интервью Артема Дзюбы о тульском периоде карьеры – кого он благодарил за помощь.

И тут ресурс может быть посерьeзнее локомотивского. Трансферное окно в России открыто ещe 11 дней», – написал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров в телеграме.