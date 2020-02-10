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  • Журналист Егоров: «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2 – 2,5 миллиона рублей в месяц»

Журналист Егоров: «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2 – 2,5 миллиона рублей в месяц»

10 февраля 2020, 14:40
8

Тульский «Арсенал» предложил форварду «Зенита» Александру Кокорину более выгодные финансовые условия, чем игрок сейчас имеет в Санкт-Петербурге. Туляки пытаются уговорить нападающего на трансфер.

«Кокорин пока не дал согласия тульскому «Арсеналу». Игрок на сборах в Турции приезжал в отель к тулякам в гости. Тула ждeт положительного ответа от футболиста, готова на аренду, зарплата Кокорина может возрасти с 20 зенитовских тысяч до, как говорят, суммы около 2 – 2,5 миллионов рублей в месяц.

Если Кокорин даeт положительный ответ, Тула попытается решить вопрос. Как? Ответ можно найти в интервью Артема Дзюбы о тульском периоде карьеры – кого он благодарил за помощь.

И тут ресурс может быть посерьeзнее локомотивского. Трансферное окно в России открыто ещe 11 дней», – написал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров в телеграме.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (8)
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3a zenit
1581335648
на понижение зарплаты он не пойдёт,с 5-7 лямов в месяц до 2-2.5 лямов))
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vladimir-7
1581336640
Судя по всему в Тулу ещё не звонил Кириенко. Глупое предложение, даже Зенит не может Кокорина себе оставить, а чтобы прекратились звонки из кремля, то остается только Сочи, но тогда для Кокорина-прощай футбол в России навсегда, а к лету найдут пистолет или в кармане наркотики.
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Граф2019
1581340657
нищетааааааа.....
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paracetamol
1581345994
Копейки по сравнению с зенитовскими дотюряжными. лучше к юристу в Фейеноорд.
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Hektor 84
1581348554
Та что они пиз. дят про 20000 р. Не верю я в эту галиматью.
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klim2m
1581350904
Для Атоса это слишком много... А для графа Де ла Фер — слишком мало...))))
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nemolod
1581360929
Все это только слухи,а реальность такова,что если уж за рубеж клуб не отпустил игрока в аренду плюс занял жесткую позицию или в Сочи или никуда,то до лета,несмотря на устные предложения от других клубов,ничего не изменится и скорее всего после закрытия окна эта говорильня смолкнет!
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