Директор «Балтики»: «Сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о беседе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Предметно с Кокориным по контракту мы не общались, так как вначале «Зенит» должен обозначить по нему свою официальную позицию. Но мы сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна. Как могу оценить вероятность трансфера? Не знаю», – сказал Качукаев.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в январе.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным