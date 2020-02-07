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  • Директор «Балтики»: «Сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна»

Директор «Балтики»: «Сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна»

7 февраля 2020, 16:10
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Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о беседе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Предметно с Кокориным по контракту мы не общались, так как вначале «Зенит» должен обозначить по нему свою официальную позицию. Но мы сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна. Как могу оценить вероятность трансфера? Не знаю», – сказал Качукаев.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в январе.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Балтика Зенит Кокорин Александр
Комментарии (2)
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serhio80
1581084663
Тажутдин Качукаев не боится стулом по голове получить?
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Владислав Vlad
1581092049
Для начала нужно обыграть Миллера в карты. А уж потом ждать Кокорина. Вон, хозяин Сочи обыграл Миллера и ждёт. А карточный долг...... )))
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