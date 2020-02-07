Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Директор «Балтики»: «Сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о беседе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Предметно с Кокориным по контракту мы не общались, так как вначале «Зенит» должен обозначить по нему свою официальную позицию. Но мы сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна. Как могу оценить вероятность трансфера? Не знаю», – сказал Качукаев.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в январе.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      Semenycch 14 минут назад

      Лучшего игрока поколения сватает к себе посредственный клуб низшей лиги. Скоты прокремлевские и газпромовские, можете гордиться Вашим гребанным творчеством!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75399
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru