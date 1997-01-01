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    РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в сферу интересов «Рубина» и «Балтики», сообщает РБК со ссылкой на источники.

    Переговоры «Рубина» с Кокориным ведутся напрямую с игроком. В услугах нападающего заинтересован лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

    Председатель совета директором «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что калининградский клуб также интересуется Кокориным.

    «Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что безусловно поможет ему в нашем коллективе.

    Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а, с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», – сказал Шендерюк-Жидков.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4000

      Добрый Бобер 2 минуты назад

      Сейчас Кокориным только ленивый не интересуется.

      0
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      Рейтинг: +1242

      altezzik 10 минут назад

      Начались агентские игры

      0
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      Рейтинг: +431

      Nevsky_RU 14 минут назад

      А еще недавно Коко пробовал троллить Слуцкого в соц сетях, как всё меняется кардинально и оперативно)))

      1
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      Рейтинг: +13906

      bset 16 минут назад

      Ну Рубин кстати интересно. Слуцкий знает подход, блеснет, и Рубин вытащит из зоны вылета, и набьет себе цену, а дальше свободным агентом в свободное плаванье. С бомжевиком после таких выкрутасов лучше не связываться. Хотя они давно уже футболистов пачками на лавку покупают, те теряют всякие кондиции. И ведь все равно идут туда, даже не понимая, что Зенит не улучшает состав, а в первую очередь ослабляет соперника. Огромный трансферный минус это показывает - скупают за дорого, а потом выкидывают, ну и результаты в Европе говорят сами за себя - лучших игроков РПЛ скупают, а уровень чемпионата только падает.

      1
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      Рейтинг: +431

      Nevsky_RU > bset 10 минут назад

      что ты несёшь.... ЦСКА, Локо, Спам, Краснодар, точно так же покупают игроков во внутреннем чемпе. Иногда успешно, иногда нет. У кого то возможностей финансовых больше, у кого то меньше. Это и влияет на масштабность подобных покупок. В разные периоды почти все эти команды массово скупали игроков с РПЛ, во многие из этих клубов переходили игроки из команд прямых конкурентов. Поставь мозги в режим - вкл, картина будет видеться яснее.

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      Рейтинг: +3604

      Рубинище 16 минут назад

      В Рубин более реален вариант. утка наверно, но было бы просто суперски для нас

      1
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      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 19 минут назад

      Балтика зачем он вам вы же в вышку не собираетесь

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      Рейтинг: +225

      Завулон new new 44 минуты назад

      "Балтика", не смешно. А вот "Рубин" ,почему бы и нет.

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