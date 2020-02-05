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РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

5 февраля 2020, 14:27
32

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в сферу интересов «Рубина» и «Балтики», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Переговоры «Рубина» с Кокориным ведутся напрямую с игроком. В услугах нападающего заинтересован лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Председатель совета директором «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что калининградский клуб также интересуется Кокориным.

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что безусловно поможет ему в нашем коллективе.

Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а, с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», – сказал Шендерюк-Жидков.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Рубин Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (32)
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Завулон new new
1580902683
"Балтика", не смешно. А вот "Рубин" ,почему бы и нет.
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Рубинище
1580904381
В Рубин более реален вариант. утка наверно, но было бы просто суперски для нас
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bset
1580904389
Ну Рубин кстати интересно. Слуцкий знает подход, блеснет, и Рубин вытащит из зоны вылета, и набьет себе цену, а дальше свободным агентом в свободное плаванье. С бомжевиком после таких выкрутасов лучше не связываться. Хотя они давно уже футболистов пачками на лавку покупают, те теряют всякие кондиции. И ведь все равно идут туда, даже не понимая, что Зенит не улучшает состав, а в первую очередь ослабляет соперника. Огромный трансферный минус это показывает - скупают за дорого, а потом выкидывают, ну и результаты в Европе говорят сами за себя - лучших игроков РПЛ скупают, а уровень чемпионата только падает.
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Nevsky_RU
1580904517
А еще недавно Коко пробовал троллить Слуцкого в соц сетях, как всё меняется кардинально и оперативно)))
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vladimir-7
1580909057
Интересоваться Кокориным могут все клубы, но не все они обеспечат з/п игроку, на которую он согласится перейти, это во-первых, а во-вторых, кто не засс*т перед кукловодом, только Ахмат, а так Кокорину нужно нацеливаться только в европейский клуб, там его не достанут никакие приказы и указания сверху.
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Павелий
1580909193
А самого Кокорина какая Балтика интересует? Нулёвка, 7-ка, 9-ка или что-то ещё? =)
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ImpNaz.com
1580909490
За кардон надо, в рашке делать нечего!
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subbotaspartak
1580913106
Рубин и Балтика интересуются Кокориным... Если бы Анжела и Люся я не спорил бы.
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vka1970
1580917931
Видать Миллер по шапке получил после вью Васи Уткина.Вот этот клубок и зашевелился, делая вид, что Кокорин свободный игрок.
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СМЕРШiРУ
1580965086
Позора бомжеваьым. Видно совсем уже запоршивели. Своих чмырят на раз два три.
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