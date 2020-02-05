РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в сферу интересов «Рубина» и «Балтики», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Переговоры «Рубина» с Кокориным ведутся напрямую с игроком. В услугах нападающего заинтересован лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Председатель совета директором «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что калининградский клуб также интересуется Кокориным.

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что безусловно поможет ему в нашем коллективе.

Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а, с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», – сказал Шендерюк-Жидков.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»