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    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб ждет в аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Сейчас игрок находится на сборах в Турции с «Зенитом-2».

    «Если что-то изменится – узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два – посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

    Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю», – сказал Рубашко Sport24.

    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

    Источник: Sport24

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