«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб ждет в аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Сейчас игрок находится на сборах в Турции с «Зенитом-2».

«Если что-то изменится – узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два – посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю», – сказал Рубашко Sport24.