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«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

4 февраля 2020, 13:16
17

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб ждет в аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Сейчас игрок находится на сборах в Турции с «Зенитом-2».

«Если что-то изменится – узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два – посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю», – сказал Рубашко Sport24.

  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр
Комментарии (17)
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bset
1580812259
У них наверное в головах "Как это он не приедет? Сам Ротенберг же договорился. Ему же невозможно отказать!"
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bset
1580812312
А вообще, надо соглашаться Кокорину на Сочи. Отработает полгода на полную катушку, а потом в Европу. Здесь ловить нечего уже.
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Proker
1580816360
Кто свой пост оставить,он там щас лидер
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Hektor 84
1580818734
Цирк!!! Ну не хочет он к вам ехать. Были бы адекватными уже бы успокоились.
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111Hunter111
1580823221
Может в г. Сочи нет корейцев, а много армян, поэтому и не хочет.
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Ганнибал Лектор
1580835798
Надо было изначально вести себя по-человечески - может что и вышло бы. А так - желаю вашей шобле вылететь в трубу
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neveldomha
1580836600
Ну право слово, наивные дети, искренне верящие в деда мороза.
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paracetamol
1580847633
ВСЯ ЖИСЬ ВПЕРЕДИ... НАДЕЙСЯ И ЖДИ!
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Владислав Vlad
1580856356
Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь. -------------------------------------------------------------------- Ну, типа уже Кокоша обязан приехать. Карточный долг - священный долг.))) Раз уж Миллер проиграл, то нужно платить)
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SIRIUS 2002
1580978399
Надежда всегда умирает последней..
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